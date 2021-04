La incómoda entrevista de Sonsoles Ónega al doctor Cavadas: "Las vacunas no me interesan"

La organización Mensajeros de la Paz ha reconocido como "Mensajero de Paz de honor" al cirujano Pedro Cavadas por ser un ejemplo de "compromiso social y humanitario" en su labor con las personas que se consideran "inoperables y que no encuentran la ayuda para vivir sin dolor". Cavadas inaugura esta mención honorífica de la ONG fundada por el padre Ángel, y ha recibido una escultura, una placa y un diploma que le reconoce como un "Mensajero de Paz de honor", que le fue entregado este miércoles en Valencia, su ciudad de residencia.

El programa de Telecinco Ya es mediodía contactó en directo con Cavadas para, en un principio, hablar sobre el premio que acababa de recibir. "Lo primero, enhorabuena por el premio", dijo nada más comenzar la conexión Sonsoles Ónega. La presentadora cambió enseguida de tema para centrarse en las vacunas contra el coronavirus, que estos días acapara gran parte de la actualidad informativa. "Usted sabe mucho de vacunas, predijo en su día los efectos adversos que podían producir. El tiempo le ha dado la razón pero es verdad que ninguna vacuna se ha retirado. Mejor, ¿no?", se interesó Ónega, aunque Cavadas ya había torcido el gesto.

"Disculpe, ¿no era lo del premio? Es que las vacunas, con todo mi respeto, no me interesan. Me han liado en eso y me dan igual. No se lo tomen a mal pero no es mi terreno. Yo soy cirujano. Tengo cultura médica porque estudié mucho durante la carrera pero, discúlpeme, las vacunas son la viceúltima de mis preocupaciones", contestó muy serio y correcto.

Un momento incómodo que la presentadora trató de reconducir insistiendo en el tema de las vacunas, ya que es "lo que a todos nos preocupa": "Usted en alguna ocasión ha hablado de vacunas, siempre acertando, y nos parece un testimonio interesantísimo en este momento en el que nos invade un mar de dudas". A pesar de su esfuerzo por contentar al invitado, el cirujano insistió en su respuesta. "Yo lo entiendo pero estoy seguro de que usted a mí también. Hoy me daban un premio que agradezco infinitamente, me han ofrecido una entrevista para hablar del premio pero a partir de ahí, no tengo mucho que decir. Disculpe que le quite la ilusión", volvió a disculparse, algo cortante.

Sonsoles Ónega se encogió de hombros y aseguró que "el interés por el premio es absoluto", aunque trató de volver a lo mismo: "Fíjese cuánto hace usted por la sociedad cuando nos traslada sus inquietudes e incluso sus predicciones siempre acertadas. No sé si de eso se ha hablado en el premio". Cavadas se limitó a contestar: "No, afortunadamente. Gracias a Dios, con perdón. Se ha hablado de lo que era".

Cavadas y la vacuna

En octubre de 2020, el cirujano fue invitado al programa El Hormiguero, donde habló sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y sobre la vacuna que estaba a punto de convertirse en realidad. Junto a Pablo Motos se mostró realista con la posibilidad de una vacuna fiable en tan pocos meses. "Si queremos algo rápido, hay que aceptar que no será tan seguro", dijo con contundencia.

"Hay propuestas de vacuna con ensayos clínicos que aceptamos como tal, y si la empezamos a administrar masivamente, a ver quién se come las primeras 15-20 encefalitis que producirán cualquiera de ellas", explicó. "La realidad es que, una vacuna, para que sea real, antes de un par de años no me la creo". A ello se añade que "hasta que esté vacunado un porcentaje de población mundial suficiente para decir que hay normalidad, otro par de años".

Cavadas recibió su dosis el pasado 13 de marzo y no lo hizo muy contento. "No es convencido, hay que ponérsela, la convicción no es convicción. Yo no pago impuestos convencido, pero los pago. Si tuviera que pagar impuestos convencido pagaría menos. Es lo que hay", aseguró.