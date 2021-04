Norma Duval reprende a Javier Sardá por "acribillarla" en 'Crónicas Marcianas': "Discúlpate conmigo"

La crónica social de La mañana de la 1 (TVE) de este viernes tuvo como invitado a Javier Sardá, que acaba de publicar un libro de relatos cortos "llenos de humor" que escribió durante el confinamiento. El escritor y presentador escribe sobre negacionismo, la pandemia del coronavirus, cirugía estética y otros tantos temas por los que cree que muchos se pueden llegar a ofender.

Sobre el humor y la ofensa habló Sardá, que entiende que es un delito que "debe desaparecer del Código Penal". "Cuando hice Crónicas Marcianas estuve sentado en el banquillo un mínimo de seis ocasiones. Había gente que se sentía ofendida o dolida por alguna cosa que habíamos dicho", aseguró, "y tenían perfecto derecho a presentar una denuncia. Yo creo que el límite no está en la represión de cada uno de nosotros".

Norma Duval, que se encontraba en la mesa como colaboradora, se encogió de hombros durante la intervención de Sardá con muchas ganas de hablar. "Pues mira, yo no te demandé pero a mí me acribillasteis en Crónicas Marcianas sin ningún motivo. Y todo por la pura audiencia, estimado Javier Sardá", se animó a decir muy molesta. "Injusticia conmigo... fue poca la que hicisteis. Total", añadió.

"Lo sé", repitió varias veces Sardá, que fue interrumpido por Norma: "¿Lo sabes? Pues pídeme perdón. Discúlpate conmigo". "Lo único que me sabe mal de aquella televisión, una televisión especialmente llamativa y también políticamente incorrecta es que alguien se sintiese mal", intentó explicar el que fuera director y presentador de Crónicas Marcianas durante ocho años. "No es que me sintiese mal, es que por la audiencia hacíais barbaridades. Lo que habéis dicho de mí no tiene nombre ni perdón", dijo Duval enfadada para después pedir perdón a la presentadora Cristina Fernández: "Es que me toca el alma".

