Olga Moreno se derrumba ante Marta López en su peor momento en 'Supervivientes'

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, no pudo más y se vino abajo en las imágenes mostradas en la noche del domingo en Supervivientes.

Acaba de ser el cumpleaños de su marido, ahora sufriendo los ataques de su ex Rocío Carrasco en el documental emitido en Telecinco, y Olga, que participa en Supervivientes en Honduras, no ha podido estar a su lado para consolarle.

Por eso, Olga Moreno quiso lanzar un mensaje de felicitación, aunque se quejó a su amiga Marta López por no saber si se lo harían llegar o no. La frustración de Olga no hizo sino aumentar cuando Marta intentó que los demás participantes cantasen el "cumpleaños feliz" a Antonio David, pero fracasó en el intento.

Olga se derrumbó y tuvo que llorar la ausencia de su marido y estos difíciles momentos. "Es muy de mí. Y los niños son muy de mí. Nunca me he separado", dijo sobre su convivencia con el ahora vilipendiado Antonio David Flores.

"Me ha entrado el bajón. Es el cumpleaños de mi marido. Llevo 21 años sin faltar y la verdad es que me hace falta un abrazo de él", dijo ella.

Gloria Camila Ortega, desde plató, confraternizó con Olga y se reafirmó en su apoyo a Rocío Flores, su amiga y sobrina, frente a los ataques de su madre, que esta semana se multiplicarán con una nueva entrega del documental relativa a la peor discusión madre-hija.

"Veo sentimientos, sensibilidad, amor. Sé que es una familia muy unida. Supervivientes saca lo mejor y lo peor de ti. Olga es muy sensible y ahí se ve", dijo en plató Gloria Camila.