Raquel Bollo critica la hipocresía de Telecinco: "El mismo baremo para todas las maltratadas"

Raquel Bollo regresó a Sábado Deluxe como invitada tras pasar varios años alejada de la televisión y de Telecinco. La que fuera colaboradora de Sálvame acudió para hablar de Supervivientes y no quiso entrar en polémicas cuando le preguntaron por la docuserie de Rocío Carrasco. Pero sí aprovechó para dar un tirón de orejas a la cadena por la forma en que se está tratando el tema de la violencia de género, con horas y horas de debate y acusaciones de maltrato hacia Antonio David Flores, despedido hace un mes y medio.

"Ni voy a favor de uno ni de otro. Yo no soy la más adecuada para juzgar eso. Podría juzgar otras cosas, y no es porque vaya a favor de Antonio David, pero... ¿que lo echen de Telecinco sin sentencia y a mi ex con tres sentencias lo traigan a Anne Germain [en referencia a Más allá de la vida] a hablar con su abuelo? ¿Hacemos comparaciones? Si hacemos comparaciones igual acaban echándome del plató", dijo, en referencia a su ex Chiquetete, condenado por maltrato.

"Jamás iría contra una persona que cuenta que es maltratada. Pero el mismo baremo para una mujer maltratada se tiene que utilizar para todas. Y cuando se demuestra, más", añadió. "Si se hizo algo mal en el pasado, es bueno empezar a hacer bien las cosas ahora", apuntó.

OLÉ RAQUEL BOLLO !!! más claro imposible pic.twitter.com/pJOycGfFWn — TVMASPI (@sebas_maspons) May 9, 2021

Tras escuchar las palabras de su antigua compañera, María Patiño le pidió perdón. "No te va a echar nadie de plató y a mí me parece interesante poner todos los puntos de vista sobre la mesa porque al final vivimos en un país con libertad de expresión", intervino rápidamente María Patiño, aprovechando para recordar que "cuando denunció Raquel Bollo la Ley de Violencia de Género no existía".

"Pero luego la ley ha cambiado y, aún teniendo a la cadena y a mí demandado con tres años de cárcel y 700.000 euros, se ha seguido trayendo al que era mi verdugo. Y se le ha aplaudido", agregó Bollo. "Apoyo que Rocío Carrasco tenga la plataforma y el no debate porque jamás iría en contra de una mujer que cuenta que es maltratada. Pero sí voy a decir una cosa: el mismo baremo que se utiliza para una mujer maltratada se tiene que utilizar para todas. Y cuando se demuestra, aún más", sentenció muy emocionada.

La presentadora aprovechó para pedir perdón a su excompañera de plató: "Si se hizo contigo algo mal en el pasado, es el momento de empezar a hacer bien las cosas. Ahora se están tomando decisiones acertadas que antes no hicimos. Y te pido perdón".