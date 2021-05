'Sálvame' humilla a Anabel Pantoja por su físico mientras Carlota Corredera da lecciones de 'feminismo'

Anabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira de Sálvame. El programa trata de estirar su conflicto con Rafa Mora y el pasado miércoles ambos fueron invitados a realizar una sesión de coaching con Cristina Soria que, a diferencia de su enemigo, Anabel rechazó. La colaboradora explicó que ya tenía planes con sus amigas. "Quiero que quede por escrito que no me niego a ir al programa no porque no quiera, sino porque vienen cuatro chicas de Sevilla a verme y no puedo. Si no tuviera esta situación, iría. Para que se lo transmitas a quien tengas que hacerlo", dijo a través de un mensaje dirigido a Paz Padilla.

La justificación de Pantoja no fue suficiente para sus compañeros, que dedicaron una parte del programa a despellejarla. Y no por su agresiva reacción contra Rafa Mora y la pelea por la que casi llegan a las manos, sino por su última liposucción, con la que perdió ocho litros de grasa. "Otra decisión que ha tomado y que yo no entiendo. Se deja llevar por el perfil de ‘tengo que ser guapa, fantástica, maravillosa’ cuando luego por las redes dice ‘me siento orgullosa de ser como soy’. No lo entiendo, incoherencia’", dijo la presentadora Paz Padilla antes de dar paso a un vídeo poco feminista.

En las imágenes, la narradora analiza al detalle imágenes de Anabel en bikini y juzga que haya pasado tres veces por quirófano pero no esté en su peso ideal. Según Pantoja, "por constitución", pero según el programa, porque come demasiado. "Y por constitución entiende ‘mini Pantoja’ meter por su cuerpo todo lo que se le antoja: 22 galletas al día, chocolatinas varias, y unas cenas a tope de sanas". El vídeo sigue con una secuencia de imágenes de Anabel comiendo en el plató. "No hay más que ver cómo ha vuelto la sobrinísima después de esa intervención a tope de complicada y dolorosa, con unas ganas muy locas de mantenerse en su peso actual", añade con sarcasmo. "¿Por qué se empeña en deshacerse de unas curvas que siempre ha mostrado con orgullo?".

Un repaso injustificable al físico de Anabel que choca con los supuestos principios feministas del programa y de otra de sus presentadoras: Carlota Corredera. Cabe recordar que Corredera publicó en 2017 un libro con el que trataba de "inspirar a la gente" para perder peso y en el que confesó haber tenido una relación complicada con la comida y su imagen.

Tan solo un año después de salir su libro a la luz y hacer negocio con su adelgazamiento, llegó el enorme efecto rebote. Pronokal, la dieta a la que se sometió la periodista, promete una pérdida de peso acelerada pero es difícil mantenerlo, ya que se trata de una dieta puntual. Por eso es importante un cambio de estilo de vida tanto en la comida como en el ejercicio que se lleva a cabo. Carlota volvió a engordar notablemente y nadie en Sálvame se atrevió a mencionarlo. ¿Qué opinará del vídeo sobre el peso de su compañera?