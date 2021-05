Javier Cárdenas apunta a Moncloa tras su despido: "Nos dieron advertencias muy serias"

Javier Cárdenas terminó su contrato con Europa FM (Atresmedia Radio) de forma precipitada. Aunque estaba previsto que se despidiera de la audiencia al finalizar la temporada, el locutor y presentador de Levántate y Cárdenas dijo ‘adiós’ el lunes 24 de mayo, siendo sustituido por Juanma Romero.

Pocas horas después de conocerse su salida, Cárdenas publicó en Instagram un vídeo de agradecimiento a sus oyentes donde también aclaró algunas incógnitas sobre su despido. "No podemos estar más agradecidos de estos 12 años con vosotros. Gracias por tanto cariño y apoyo", escribió.

En el vídeo, el locutor confiesa que no sabe por qué la emisora ha tomado la decisión de despedirle antes de lo previsto. "Creemos que no le beneficia nada y se lo he dicho a la cadena. La gente no va a entender que no nos dejéis despedirnos si lo podemos hacer de una forma elegante, como todos nos merecemos. Solo queda pensar que en cuatro meses os olvidaréis de nosotros y la gente nueva que llega a Europa FM lo tendrá más fácil si no estamos nosotros".

Cárdenas explicó que solo se entiende si hay una cuestión política detrás. "Hace cuestión de un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos y advertencias muy serias. Yo dije que lo sentía, que me habían fichado sabiendo cómo soy y os lo debía a vosotros", confesó a sus seguidores. "Con la situación tan complicada que hay en España yo no me podía callar. Pedro Sánchez ha metido una cantidad de dinero en Atresmedia y es evidente que no lo ha hecho gratis. Me dijo un directivo de la casa ‘no eres el único que va a caer, Javier. Hay más gente en la lista’".

Además, en el texto que acompaña el vídeo añadió: "Tan solo nos parece increíble que el Gobierno haya dado tanto dinero a un grupo como Atresmedia para reflotarlo y ellos se lo gasten en pagarnos por no trabajar. Porque nos pagan meses y meses por estar en casa, ¿eso eso medio normal? Con el dinero de todos los españoles se le dan millones y millones de euros a Atresmedia para reflotarla, ¿y ellos se lo gastan en echar a gente pagándoles? ¿Y eso no hay ningún medio que lo denuncie? Es de locos lo que hacen con nuestros impuestos", sentenció, no sin volver a agradecer a la audiencia su apoyo en estos momentos.