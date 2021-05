Miguel Caiceo: "Tener la medalla de mi ciudad es un orgullo"

Miguel Caiceo está viviendo uno de los momentos mas felices de su vida, así me lo confesó durante la conversación telefónica que mantuvimos, y el motivo es que el próximo domingo le van a entregar La Medalla de Sevilla. Un galardón que le llena de alegría, ya que es un reconocimiento a su dilatada carrera como humorista. El premio se lo entregará El alcalde la capital hispalense Juan Espadas." Cuando sonó el teléfono y descolgué, me dijo que era el propio alcalde, y pensé que era una broma. Me dijo que todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que me lo dieran, y me emocioné mucho. Tenemos muy buena relación". De esa manera me lo contó.

Caiceo está en un momento profesional muy buen, en la actualidad, acaba de estrenar una obra de teatro, que se tuvo que retrasar por la pandemia, que lleva por título, El baúl de mis recuerdos. "Es un teatro pequeño, La Fundición, es una preciosidad de sitio. La obra es una comedia, con anécdotas, con este virus, nos hemos apagado mucho, y es necesario que la gente se ría y lo pase bien, mis compañeros de cartel son, Manolo Medina, y Eva Santa María, la actual novia de Máximo Valverde. Eva nos representó en Eurovisión hace muchos años. Mi personaje es de un anciano con Alzheimer, pero con gran sentido del humor. Se trata de un homenaje a mi padre".

Al preguntarle por el personaje de Doña Paca, comentó que es muy querido, y que la gente siempre se lo pide. Una de sus pasiones es la pintura, y actualmente está exponiendo en Tomares, en pleno Aljarafe.