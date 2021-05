Alejandra Rubio responde con humor a la última humillación de Torito en 'Viva la vida'

Alejandra Rubio se vio obligada a abandonar el plató de Viva la vida el pasado domingo después de la última broma pesada de su compañero Torito. Durante su sección, el siempre excesivo colaborador zarandeó a la hija de Terelu Campos hasta que se terminó viendo su ropa interior delante de las cámaras. Alejandra se quedó completamente avergonzada y terminó abandonando el plató.

Algo recuperada y después de confirmar que se vio su ropa íntima, Alejandra decidió regresar. "Me he asustado porque, de repente, he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios, pero que todo en la vida fuera eso. Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado", declaró Alejandra cuando volvió junto a sus compañeros. Al finalizar el programa, la colaboradora escribió con humor en su cuenta de Instagram: "Hagas lo que hagas, ponte bragas".

En la cadena que se autoproclama adalid de la causa feminista, defensora de mujeres maltratadas y azote del machismo, un tipejo (un tal Torito) zarandea y humilla a una mujer, entre las risas de los que nos dan lecciones a todos de todo.#HastioCarrasco pic.twitter.com/E3zzPSVKz0 — Jose Valdés (@JoseValds13) May 30, 2021

Antes del incidente con Alejandra, había ocurrido lo mismo con su tía Carmen Borrego. La hermana de Terelu se sintió muy angustiada porque, además de que se viera su ropa interior, su compañero le hizo daño en las costillas. "No me parece que sea necesario, no me hace gracia", comentó. "Hacer una broma está bien, pero hacer daño, no. Ahora tengo que estar viendo esto años. Una cosa es un juego y otra que me fastidie una costilla", dijo muy molesta.