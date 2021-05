Carlota Corredera provoca la salida de Antonio Montero de 'Sálvame': "Si se queda en el plató, yo me voy"

La docuserie de Rocío Carrasco ha abierto una gran brecha en Sálvame, dividiendo a los colaboradores entre los que comulgan con el discurso de la hija de Rocío Jurado y los que todavía ponen en duda su relato. La tarde del lunes volvió a ser especialmente tensa y terminó con otro compañero fuera del plató. Esta vez fue el turno de Antonio Montero, obligado a abandonar su puesto de trabajo por la pataleta de Carlota Corredera.

La presentadora, que ya había discutido previamente con Kiko Matamoros, montó una nueva escena cuando Montero tachó a Rocío Carrasco de "mala madre". El paparazzi discutía con Belén Esteban defendiendo que Jesulín es "un mal padre": "Pero para mí, Rocío Carrasco con su hija es una mala madre", comentó mientras Miguel Frigenti, Laura Fa y otros compañeros le reprochaban sus palabras.

Fue entonces cuando Corredera se levantó de su silla indignada, se puso la mascarilla y fue corriendo a hablar con el director. "No puedo seguir trabajando con Antonio Montero. Si Antonio Montero se queda en el plató, yo me voy. No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y después de todo lo que hemos explicado, este señor se permita el lujo de llamar ‘mala madre’ a Rocío Carrasco delante de mí", dijo indignada, tomándose el asunto como algo personal. "No lo voy a permitir", añadió.

Ante la impasibilidad del director, Montero prefirió retirarse. "Me voy yo", dijo en varias ocasiones mientras Corredera gritaba "se acabó, esto no es un juego".

Carlota provoca que Antonio Montero abandone el plató, tras decir qué Rocío Carrasco no es una buena madre GRACIAS @CarlotaLlauger 💜#yoveosalvame #JusticiaParaRocioCarrasco pic.twitter.com/8e4d15lZEl — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 31, 2021

La presentadora también había tratado de callar la intervención de Alonso Caparrós cuando éste se atrevió a decir que también hay que dar voz al "negacionista", haciendo referencia a los que no se creen del todo la historia de Rocíito. "En mi presencia no voy a permitir que nadie haga negacionismo de la violencia de género", insistió, mientras trataba de callar a su compañero. "Es que flipo", se escuchó de fondo a Antonio Montero.