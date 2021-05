Olga Moreno explica lo que ha provocado su mal carácter en 'Supervivientes'

A Olga Moreno le ha tocado tragarse desde Honduras el drama derivado de las continuas declaraciones de Rocío Carrasco, mientras concursa en el reality Supervivientes.

La mujer de Antonio David Flores sabe que esa circunstancia ha determinado su paso por el programa de Telecinco, tanto por su parte como por cuenta ajena, dada su cercanía con el principal "acusado" de la hija de Rocío Jurado.

Pero no solo eso. "De todo lo que habías imaginado de esta aventura, ¿qué es lo que más te ha sorprendido para mal?". Esa era la pregunta del programa a los supervivientes en el reto #UnMensajeEnUnaBotella de Instagram, a lo que Olga Moreno contestó sin duda que el hambre que está pasando.

La mujer de Antonio David ha confesado que lo que más le ha "sorprendido para mal" y ha disparado su mal carácter no han sido ni sus discusiones con Tom Brusse y Valeria Marini o la marcha de su amiga Marta López. Ha sido, según sus propias palabras, "la falta de comida, el hambre". "Yo no suelo comer mucho, pero me falta mucho la comida, tengo muchísimo hambre. Para mí ha sido mal porque te cambia la actitud, pero bueno, aquí estamos…".