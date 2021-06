Desvelan las instrucciones de la dirección de 'Sálvame' con Nuria Marín

Sálvame suele estar liderado por los habituales Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, pero en ocasiones la responsabilidad de presentar el programa recae en otros nombres como el de Nuria Marín, cada vez más popular. No obstante, dominar un show tan complicado y a unos espectadores tan exigentes como el del programa de Telecinco cuesta bastante.

Este miércoles 2 de junio, con Corredera haciéndose cargo esa misma noche del último programa de la temporada de Rocío Carrasco y Paz Padilla y Jorge Javier fuera de circulación, le tocó a la catalana de Cazamariposas hacerse con las riendas del programa. Y lo costó pese a que, como se desveló de unas palabras de María Patiño, había instrucciones claras de cómo comportarse con ella.

Tal y como se pudo ver, no pocos tertulianos de la corrala habitual formada por María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Gema López y Belén Esteban, entre otros, se toman en serio las órdenes de Nuria Marín y no respetan el turno de palabra o los tiempos marcados por la presentadora. El resultado, en ocasiones, una mezcla inentendible para el espectador que desde la propia dirección del programa han intentado atajar con una serie de directrices que no siempre se cumplen.

El tema el miércoles era la picadura de una araña a Gianmarco y Omar en Supervivientes y en cómo los hombres muestran o no sus sentimientos. Marín no cesaba de pedir silencio hasta que María Patiño, más veterana en esas lides y responsable de su propio espacio, Socialité, salió al paso a ayudarla.

"Nos ha dicho el director en la reunión una cosa importante: que cuando hable Nuria Marín, nos callemos", dijo, revelando una de las instrucciones fundaméntales de las reuniones estratégicas de los creadores del programa.

Marín sigue, mientras tanto, bien establecida en la cadena amiga. Tras su paso por Cazamariposas fue "rescatada" por Vasile para formar parte, aunque fuera en un lugar más secundario, de algunas de las principales apuestas de Telecinco como La casa fuerte o el propio Sálvame. Ni siquiera ha faltado ya en su carrera la conveniente ración de inevitables rifirrafes, como el que mantuvo recientemente con un enfadado Rafael Amargo o el de Pelayo Díaz.