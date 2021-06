Ana Isabel Peces, la desconocida voz (y cerebro) tras el documental sobre Rocío Carrasco

El miércoles 2 de junio el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, puso su broche final con una nueva -y seguro que no última- entrevista a Rocío Carrasco. Durante la emisión del programa se han escuchado las voces de apoyo de Adriana Lastra, Irene Montero, Victoria Rossel, Ana Pardo de Vera y en el colofón final, de Mercedes Milá, Pilar Rahola o Lucía Extebarría. El discurso feminista oficial del Gobierno ha impregnado uno de los momentos más esperados de la prensa del corazón, la versión de Rociíto sobre la relación con Antonio David Flores y sus hijos tras más de 25 años. Y esto no se ninguna casualidad.

Durante las largas horas de grabación del testimonio de la hija de Rocío Jurado se escuchaba la voz de su entrevistadora, Ana Isabel Peces, directora y responsable del fenómeno mediático y social que ha sido la docuserie. En los últimos segundos del programa del miércoles, Rocío Carrasco se fundió en un emotivo abrazo con la que ha sido su compañera y aliada estos meses. ¿Por qué pensó en ella La Fábrica de la Tele para dirigir un proyecto de vital importancia para Telecinco?

Rocío Carrasco se despide del programa fundiéndose en un emotivo abrazo con la directora de la docuserie @anaisabelpeces #RocioSeguirViva pic.twitter.com/bTNdpD1hIl — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 3, 2021

Anaís, como se refiere a ella Carlota Corredera, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja como redactora y directora en programas de televisión para la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo. Pero además, Peces tiene formación en estudios de género y feminismo, entre los que destaca el Título de Especialista en Gestión de Políticas de Igualdad de la Universidad Carlos III de Madrid.

Rocío y Ana Isabel coincidieron en la emisión del programa Hable con ellas, del que la periodista era subdirectora, pero el rodaje del documental las ha unido. En una entrevista concedida al diario Nius, Peces asegura que sabía lo que tenía entre manos: "No hacía falta más que hablar con ella un rato para darse cuenta. Yo tengo formación en estudios de género. Ya había escuchado a muchas mujeres maltratadas, y desde el primer día que hablé con Rocío me di cuenta de que ella era una mujer maltratada. Que fuera a ser de interés público, que a la gente le importase tanto y se fuera a montar todo este revuelo mediático, la verdad es que no lo esperábamos".

La elección de Ana Isabel como directora se decidió tras su dedicación como investigadora. "El proceso de documentación era muy importante, no solo para confirmar que Rocío decía la verdad, porque eso se veía en el momento, sino también para buscar la información y documentos gráficos que contrastaran su discurso. También hubo un profundo trabajo de investigación con las sentencias, yo no sé la cantidad de papeles judiciales que me he estudiado al milímetro… Todo ese proceso llevó a que decidieran que yo fuera la persona que hiciera la entrevista en televisión, porque era quien controlaba la entrevista con ella, la verdad mediática y la parte judicial".