Anabel Pantoja vuelve a ser viral con su último ridículo

Anabel Pantoja ha conseguido a sus más de millón y medio de seguidores en Instagram gracias a su simpatía, actitud despreocupada y su poco sentido del ridículo. La sobrina de Isabel Pantoja ya alentó a sus seguidores durante el confinamiento con animados bailes y el pasado fin de semana volvió a regalar uno nuevo con el que ha vuelto a hacerse viral.

La colaboradora de Sálvame, que tiene residencia en Canarias, se encuentra en Madrid mientras su novio Omar Montes participa en Supervivientes. Es en la capital donde está disfrutando de la compañía de sus amigos. En un rato de relax en el salón de su casa, Anabel decidió imitar los pasos de baile de Michael Jackson, aunque después de tantos giros y movimientos, terminó por los suelos entre risas.

El vídeo se hizo viral en apenas unas horas y su primo Kiko Rivera no dudó en compartirlo. "Así me gusta verte. Simplemente así eres tú y ahí muero yo", escribió, dejando claro que a pesar de las últimas rencillas familiares, la relación con su prima es excelente.

La nueva Anabel

Mientras defiende a Omar desde el plató de Supervivientes, Anabel se prepara para el verano ejercitando su cuerpo con esmero. La colaboradora de Sálvame se encuentra en un momento estupendo tras a una intervención quirúrgica que le quitó ocho kilos de grasa.

El proceso no ha sido fácil y ha tenido unos "dolores brutales". La operación de lipoláser fue larga y complicada, agresiva y se prolongó durante siete horas y media. El resultado está a la vista: "Cuando me quité la faja, me desmayé", dijo sobre el complicado postoperatorio que se ha prolongado un mes y tres semanas.