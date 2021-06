Paz Padilla ha hecho una inesperada intervención en Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter, para hablar con esta última sobre la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, hace ahora menos de un año.

La humorista y presentadora ha explicado el proceso de asumir este hecho tan doloroso y difícil de superar. Yo no voy a ser una desgraciada, voy a ser feliz", ha dicho con determinación Paz Padilla sobre el próximo aniversario.

"Amo a Antonio con locura y lo voy a amar toda mi vida, porque tuve la suerte de conocerle, de convivir con él. Eso me hace no hundirme en la angustia, todos estamos en el camino", ha dicho sobre sus sentimientos y sobre lo que ha plasmado en su libro, El humor de mi vida. "Hay que dar visibilidad a los paliativos, no hay que tenerle tanto miedo a la muerte, hay que vivir el aquí y el ahora, lo único importante en esta vida es el amor".

Paz Padilla y su anécdota de la muñeca | Cuatro

Cabe recordar que el año 2020 fue doblemente dramático para Padilla, que no solo perdió a su marido sino a su madre, Dolores. "La muerte de mi madre me preparó para la muerte de Antonio, pero cuanto antes entendamos que es un proceso natural mejor", explicó en el programa de Cuatro.

Carmen Porter también recordó a Paz que, cuando participó en Planeta Calleja, adquirió nada menos que una muñeca vudú, tocando el tema sobrenatural. "A Jesús Calleja no le gustó que el cámara y yo quisiéramos traernos una muñeca de vudú, no quería que jugásemos con esas cosas, pero yo sólo lo veía como un trozo de trapo. En Madrid lo puse en un altar con otras figuras como la virgen del Carmen, la mano de Fátima o el ojo turco. Pero cuando a mi marido le llegó la enfermedad una amiga mía le echó las cartas y me dijo que lo que le pasaba venía de África, que si no tendría yo en mi casa algo de África…". Padilla comentó que entonces decidió quemar la muñeca y "vino un tornado de viento que hicieron que las cenizas de la muñeca empezaran a girar y salieron volando".