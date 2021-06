'Got Talent' confirma la salida de Paz Padilla a pesar de su persecución a periodistas

Telecinco acaba de confirmar que las grabaciones de la nueva edición de Got Talent están en marcha. Con seis ediciones a sus espaldas, el talent show más visto de la televisión continuará sin Paz Padilla, que ya no formará parte del jurado. Lo que comenzó como un rumor se ha convertido este martes en una confirmación.

Hace apenas unos días la revista Lecturas publicó la información sobre el supuesto despido de Padilla con Rocío Carrasco como posible sustituta. Mediaset se apresuró a negarlo sin entrar en detalles y, de momento, no se conoce si habrá un cuarto miembro en el jurado junto a Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez.

Aquella noticia, ahora confirmada, pilló desprevenida a Paz Padilla ya que, según fuentes de la revista, podría estar motivada por la última polémica que protagonizó durante el programa cuando hizo un desafortunado comentario a un concursante venezolano. "Yo muero con Carlos Baute y si este hombre es un fuera de serie en su país, pues que no salga y quédate allí. ¿Para qué has venido aquí si allí funcionabas?", le espetó a un concursante. Tal fue el escándalo que tuvo que pedir disculpas.

Cuando Lecturas publicó la noticia sobre su despido, numerosos medios se hicieron eco y otros como Voz Pópuli llegaron a apuntar que Paz Padilla generaba "mal ambiente" entre sus compañeros. El malestar de la presentadora fue tal que hizo un llamamiento a sus seguidores en redes sociales para encontrar a la periodista que firmaba la información. "Estoy intentando indagar para buscar su teléfono porque necesito hablar con ella y me dicen que esa persona no existe. Nadie la conoce. Es muy gracioso porque tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Facebook, LinkedIn pero nadie la conoce, y mira que he llamado... Ya estoy intrigadísima, ayudadme a encontrar a Beatriz", dijo en su Instagram, aunque finalmente consiguió hablar con la redactora.

Lo mismo ocurrió con una información de El Economista que recogía el testimonio de un trabajador de Telecinco que aseguró que Paz "es un poco borde". "Lo que vi en el artículo es que yo soy una déspota, que la gente no me quiere, por eso ahora quiero saber quién es Olivia", dijo sobre la redactora de la noticia, sin dar con ella.