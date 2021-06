Ana Rosa reprende a Rocío Flores por su bochornosa noche en 'Supervivientes'

La inexperiencia de Rocío Flores en televisión hizo que el pasado martes protagonizara una bochornosa pelea con el Maestro Joao y descargara su ira con la regidora del plató y el presentador Carlos Sobera. Los aplausos del público presionaron todavía más a la joven, a la que le está resultando difícil defender a Olga Moreno, ya que según ella, las críticas hacia la mujer de su padre tienen más que ver con el documental de Rocío Carrasco que con su participación en Supervivientes.

Este miércoles Rocío, ya más calmada, aprovechó su tiempo en El programa de Ana Rosa para pedir disculpas por su comportamiento. "Ayer entré en la provocación de todos. Me equivoqué, no fueron las maneras. Cuando me equivoco lo tengo que asumir", dijo tras visualizar las imágenes de la gala de la noche anterior. "No entiendo por qué a Belén Rodríguez se le permite decir barbaridades y que nadie le diga nada. Me molestó que se me negase la posibilidad de defender a Olga por ataques de cosas que pasan fuera", añadió.

Lejos de darle la razón, tanto Joaquín Prat como Ana Rosa Quintana reprendieron a Rocío por sus formas. "Rocío, estas son las reglas del juego, esto es la tele. Tienes que tener la piel un poco más gruesa a la hora de encajar determinados comentarios que te puedan parecer injustos, que no se ajusten a la realidad o despectivos", dijo Prat.

Por otro, lado, Ana Rosa le recordó que es "inevitable" que Olga reciba críticas en televisión, por mucho que puedan parecer injustas. "No puedes pretender que una persona no diga lo que quiera decir, de lo que quiera decir. Nadie es ajeno a lo que está ocurriendo fuera. Incluso tú no eres ajena, porque si fueras ajena, no te hubieras puesto como te has puesto", añadió la presentadora.

Ana Rosa Quintana NO le da la razón a Rocío Flores en el enfrentamiento de anoche con @maestro_joao #AR16J #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/5P8TJuYh0P — Diego (@diegobferrandez) June 16, 2021

"Todavía eres muy inexperta y entras al trapo que no debes. Tienes que aprender que la televisión es un medio de comunicación que ven muchas personas, gente joven, niños... Hay un lenguaje y unos modos que no se deben utilizar. Está bien que hayas pedido perdón, pero no puedes censurar que nadie diga lo que le dé la gana, hasta ahí podríamos llegar", dijo Ana Rosa regañando a su colaboradora. Rocío, algo cortada, reconoció su error e insistió en que le parece "injusto" que se juzgue a Olga por los problemas de sus padres. "Una cosa es que te parezca injusto y otra es que tú consientas o no consientas, pero todos en este medio de comunicación consentimos".

El resto de colaboradores animó a Rocío a hacer un ejercicio de contención y decir las cosas con otros modales, algo que ella agradeció entre lágrimas. "Agradezco que se me diga de esta manera. No pretendo quitarle la opinión a nadie...", siguió defendiendo muy alterada. Ana Rosa decidió poner fin al mal trago de Rocío: "Bueno, ya está... Ponte derecha", le dijo a modo de regañina.