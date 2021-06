Sergi Ferré airea la verdadera relación entre los reporteros de 'Sálvame': "Le llaman 'la estrellita'"

La boda de José Antonio León, reportero de Sálvame, se convirtió en la comidilla del miércoles en el programa de Telecinco y ha levantado ciertas sospechas, ya que su amigo Kike Calleja no asistió a pesar de estar invitado. Según explicó Calleja, no acudió porque tenía un viaje planeado con anterioridad, pero hubo otras ausencias destacadas. Siempre se habla de la relación entre colaboradores y presentadores pero, ¿cómo se llevan los reporteros?

"¿Hay mal rollo?", preguntó Kiko Hernández a Ferré, otro de los famosos reporteros a pie de calle. "Mal rollo no hay porque yo no esperaba una invitación, yo no soy amigo de José Antonio", respondió, desvelando que hace un tiempo su compañero "borró a todo el mundo de Instagram".

"Últimamente, José Antonio está muy, muy arriba. Los compañeros del sur le llaman la estrellita", confesó Sergi. Según él, León habría utilizado el coronavirus como excusa para evitar invitar a ciertas personas, mientras que otros invitados fueron "de relleno", entre ellos José Antonio Avilés y Gonzalo Montoya.

El periodista terminó diciendo que si se hiciera un Sálvame Okupa con los reporteros del programa, "daría para siete temporadas". "Nos matamos cada vez que hay que coordinar las vacaciones", confesó. Con el que hay menos problemas es con Raúl Triguero, ya que fue el último en llegar al equipo. Pero tanto Sergi como José Antonio, Kike Calleja y Omar Suárez son "muy parecidos" y los choques son inevitables.