La familia de Palito Dominguín planta a 'Supervivientes' entre acusaciones de tongo

La expulsión de Palito Dominguín de Supervivientes supuso una enorme decepción tanto para los espectadores como para su familia. La joven permaneció aislada en Playa Destierro junto a Lola durante semanas y ambas se mantuvieron como firmes candidatas para la final del reality. Sin embargo, la llegada de Omar Sánchez al Palafito puso fin al concurso de Palito, a quien expulsó la audiencia para que el novio de Anabel Pantoja continuara en la isla.

El pasado domingo tocaba dar la bienvenida en plató a Palito en Conexión Honduras, pero ni su madre Lucía Dominguín ni su novio Harry estuvieron allí para recibirla, según explicó Jordi González, por un monumental enfado de la familia. "Teníamos con tu familia un amor tremendo y todo iba muy bien, pero ahora están todos cabreados con nosotros y tu madre no ha querido venir esta noche a recibirte porque dice que hemos hecho tengo", dijo el presentador a la concursante.

La reina se @Supervivientes llegando (injustamente) a España.

PALITO, GANADORA MORAL DE LA EDICIÓN 💙👏🏼 #ConexiónHonduras12 pic.twitter.com/ds2okTiQGe — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) June 27, 2021

"Están creyendo que estamos manipulando esto, cuando no me canso de decir que no se vota por Twitter, que se vota por teléfono mandando mensajes y gastándose pasta. Yo soy el primero que siente muchísimo que tu madre esté cabreada con nosotros, y tu novio también. A ver si nos va a separar esto...", añadió Jordi ante una tímida Palito a la que confesó que no quería abrumar.

Ella, con la dulzura y elegancia que la ha caracterizado durante todo el concurso, quitó hierro al asunto. "Lo que pasa es que está muy reciente... Creo que he hecho un concursazo y he salido por la puerta grande", dijo con humor.

"¡Se ha cabreado porque te han sacado!", remató González sobre el enfado de la familia por sacar a Palito en lugar de a Omar. "Lucía, estás desilusionada y no cabreada, interioriza eso", dijo el presentador a Lucía Dominguín en un intento de reconciliarse con ella a través de la cámara.