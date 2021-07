Paz Padilla tiembla con la llegada de Rocío Carrasco a 'Sálvame'

El fichaje de Rocío Carrasco por Sálvame promete revolucionar Telecinco, ya que la nueva colaboradora -cuya función exacta en el programa aún se desconoce- tiene varios frentes abiertos con conocidos rostros de la cadena. Una de las más críticas con Rociíto a lo largo de los últimos años ha sido Paz Padilla, a quien le dedicó un mensaje el lunes cuando se anunció su aterrizaje en el programa: "Con Paz creo que tenemos alguna conversación pendiente y yo sé que ella tampoco está bien, está atravesando un momento duro, las cosas llevan su tiempo (...) No tengo ni ganas, ni no ganas de verla".

Este martes, los colaboradores comentaban las palabras de su nueva compañera cuando Kike Calleja avisó a Paz Padilla y ella tenían cuentas pendientes. A Paz le cambió el gesto con este aviso y cuando llegó el momento de cambiar de tema, espetó muy enfadada: "¿Me puedes enumerar, por favor, las cosas que yo he dicho de ella? Cuéntame eso primero, Kike". El colaborador dejó a Paz con las ganas: "No te preocupes, luego te lo ponemos. Lo vas a escuchar de su propia voz", respondió Calleja, a lo que soltó ella con insistencia: "No, ¿me lo puedes decir tú, Kike?".

Durante mucho tiempo, Paz ha insinuado que Rocío Carrasco es "mala madre" por no mantener relación con sus hijos. "¿No piensa en los años que esa niña lleva sin su madre y el daño psicológico que le está haciendo a esa niña? Ser madre es ponerte por delante de todo el mundo", ha llegado a decir.

Su defensa a ultranza de Rocío Flores le ha valido más de una crítica, sobre todo después de cuestionar la agresión de la joven a su progenitora cuando era una adolescente. "Cuando unos niños quieren ver a una madre y una madre no les quiere coger el teléfono y no los recibe, esos niños vienen llorando, sé de lo que estoy hablando, ¿y qué le dices tú a esos niños? (...) Es que no es tan fácil. Cuando hay personas muy volubles, gente adolescente, con las hormonas aquí, con trastornos de todo tipo, con situaciones complicadas...", opinó entonces.