Hackean varias cuentas de Twitter de La Sexta: "¡Viva España, viva el Rey!"

Varias cuentas de Twitter asociadas a programas de La Sexta fueron hackeadas este martes. Los piratas informáticos accedieron a los perfiles de La Sexta Noticias, El Objetivo, El Intermedio y Al Rojo Vivo para escribir mensajes como "última hora me acabo de follar a tu puta madre, ACAB" (siglas de all cops are bastards, los policías son bastardos).

Creo que algo ha pasado en La Sexta... pic.twitter.com/TgC61nlGDC — Daniel Durantes (@daniel_durantes) July 13, 2021

La cuenta del espacio de noticias de La Sexta fue la más afectada y donde más mensajes se escribieron, entre ellos "¡Viva España, viva el Rey, viva el Orden y la Ley", citando al partido político Vox, o "Muere el presidente de mi puta casa y lo reemplazan por Paco Sanz. Free Paco Sanz", junto a una foto del famoso estafador.

Parece que tienen hacker o un CM suplente de verano muy cachondo. pic.twitter.com/AHAm73hllJ — Sra Mayo (@nosinmayonesa) July 13, 2021

Los tuits fueron borrados rápidamente y el canal reconoció en su cuenta oficial que se trata de un hackeo que ya está solucionado: "Tanto informar sobre hackers... nos tenía que tocar a nosotros. Hemos sufrido un ataque en nuestras cuentas de redes sociales, pero ya está solucionado. La investigación y la denuncia están en marcha".