'Pasapalabra' penaliza a un concursante por hacer 'trampas': "No había pasado nunca"

Javier debutó el pasado viernes en Pasapalabra y ya ha protagonizado un hecho insólito en el programa. El concursante se convirtió el pasado lunes en el primer sancionado por dejar correr el tiempo en la prueba ¿Dónde están?, en la que sus ayudantes Leo Harlem y Ana Torroja tenían que seguir una secuencia de números a partir de las palabras que les iba diciendo Roberto Leal, las cuales estaban escondidas detrás de cada uno de los 9 números de la prueba.

Javier enlazó cinco números de forma consecutiva cuanto todavía le quedaban cinco segundos por delante pero, al no tener claro el siguiente número, el concursante optó por quedarse callado y dejar correr el reloj para asegurarse el botín obtenido. "Mejor, mejor, porque así empatamos. Si fallo perdemos todos los segundos", explicó a Ana Torroja.

Sin embargo, el programa consideró que su jugada era una ‘trampa’, y así se lo hizo saber el presentador: "Javier, realmente habrían sido cinco aciertos, pero el último te lo tengo que dar como error porque ha ocurrido una cosa, y es que has tardado más de cuatro segundos en decir esa respuesta. No se puede hacer esto, son las normas del programa. Es verdad que no había pasado, pero son las normas de Pasapalabra porque, entre otras cosas, cuando no tenéis tiempo ni un cronómetro ni un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar ese resultado". De esta forma, el concursante se quedó con cero aciertos en el marcador.