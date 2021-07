Jorge Javier no estará en la final de 'Supervivientes': ¿Le ha vetado Rocío Flores?

La noche del miércoles Supervivientes celebró la primera parte de su final, que tendrá lugar el próximo viernes. Un cambio histórico en la dinámica del concurso —cuyos desenlaces se han emitido siempre los jueves— y que tendrá una gran ausencia, la de su presentador Jorge Javier Vázquez. Será Carlos Sobera el encargado de tomar su testigo, pero Jorge Javier no quiso despedirse sin aclarar por qué estará ausente.

"El viernes es la gran final de Supervivientes 2021 y no podré estar presentando porque estaré en Barcelona, representando Desmontando a Séneca en el Teatro Tívoli", comunicó, para después recalcar que se trataba de "un compromiso adquirido con muchísima anterioridad y que, en cualquier caso, también voy a estar muy feliz en mi función".

No obstante, el presentador lanzó un rotundo mensaje tras confirmar que no será el maestro de ceremonias en la despedida del reality, e instó a que "tampoco demos pábulo a las teorías conspiranoicas de que me ha vetado Rocío Flores o la familia Flores". "No. Yo no vengo porque tengo teatro. Y lo va a hacer Carlos Sobera", añadió el catalán, y aseguró que estará muy pendiente de la gala cuando termine su función.

"Tú no pensabas que me habían vetado para lo del viernes, ¿no? Sabías que tenía teatro en Barcelona", preguntó Vázquez al Maestro Joao entre risas. "Lo sabía. Eso solo le pasa a Belén Ro, tú tranquilo", bromeó el defensor de Tom Brusse, momento en el que el presentador pidió que "a mí no me metáis en jaleos".