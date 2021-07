Incertidumbre por los porcentajes de la final de 'Supervivientes': "Si esto se confirma, es brutal"

La victoria de Olga Moreno en Supervivientes ha dejado a sus detractores con sabor agridulce y a día de hoy, la sospecha de fraude sigue empañando la gran final. La mujer de Antonio David Flores liquidó a todos sus contrincantes en la noche del viernes gracias al televoto que, según denunciaron algunos espectadores, no se contabilizaba cuando mandaban el mensaje. Tampoco ayudó que el programa omitiera el porcentaje de voto con el que Olga venció a Gianmarco por primera vez en su historia. ¿Por cuánto venció la ganadora a los finalistas?

Omg con el público gritando coreando "TONGO" pic.twitter.com/4pA389wG47 — de la Carrasco ✨ y de Antena 3 (@PantoPresi) July 24, 2021

No ha sido un colapso de líneas, ha sido el tongo del siglo. Fijarse en la hora. Para Olga funcionaba y para Gianmarco no. pic.twitter.com/ziB8PHutYj — GIPSY 💙 (@gipsyGO_) July 24, 2021

Sobre la polémica de los porcentajes se habló en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde se arrojaron algunos datos no oficiales a la espera de que el programa los haga públicos este lunes en el Debate final. "No es una información de fuente oficial, es una información que me ha llegado de redes sociales y que está circulando. Vamos a ver si hoy en la gala, BulldogTV, que es la productora del concurso, da los datos oficiales y coinciden con estos", avanzó Beatriz Cortázar.

"Olga vs Lola, el primer cara a cara del televoto, según estas fuentes: 90%-10%. Olga vs Melyssa (una de las grandes favoritas): 70%-30%. Olga vs Gianmarco, la gran final: 80%-20%". Si esto no es arrasar... Si esto se confirma, es brutal", defendió la colaboradora. "Me parecen datos muy desiguales. Me cuesta creerlos porque la paliza de Olga a sus contrincantes es enorme", añadió la presentadora Isabel González.

Tras una gala final llena de sorpresas y emociones, los concursantes de la última edición de Supervivientes tendrán la oportunidad de verse de nuevo las caras y aclarar cuentas pendientes en un debate final presentado por Jordi González.

Ganadora, finalistas y expulsados analizarán su paso por el programa y tendrán la oportunidad de aclarar con sus compañeros los malentendidos que han surgido durante estos meses de convivencia en tierras hondureñas.