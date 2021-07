Los concursantes se alían para poner en duda a la organización de 'Supervivientes'

El pasado lunes se emitió Supervivientes: el debate final, donde los concursantes no solo ajustaron cuentas pendientes, sino que tanto ellos como los espectadores descubrieron cuáles fueron los porcentajes de las votaciones que llevaron a Olga Moreno a proclamarse ganadora de la edición. Unos datos que, por motivos que nunca se conocerán, no se hicieron públicos y el día de la final y que levantaron muchas sospechas.

Jordi González explicó también por qué algunos votos nunca fueron entregados, tal y como denunciaron seguidores del programa en las redes sociales. "El día 23 hubo saturación de líneas por avalancha de participación. Y el problema fue técnicamente resuelto sin perjuicio de ninguno de los participantes. Todos los votos y llamadas fueron computados correctamente tal y como se dijo ya en la gala ya. Y se presentaron ante notario Don Pablo Ramallo Taboada, quien los ha revisado y nos ha dado el acuerdo. Vamos a dar los porcentajes oficiales", anunció el presentador, siendo los siguientes:

El miércoles, Olga obtuvo el 75,23% de los votos frente a los 24,77%de Tom. El viernes, Olga ganó de nuevo hasta proclamarse vencedora. En el primer televoto de Olga contra Lola lo hizo con el 75,8% frente al 24,2%. Posteriormente, Jordi comunicó que en el televoto entre Olga y Melyssa, Olga consiguió el 67,48% de votos ante los 32,52% de su compañera. En la final, cuya votación se cuadriplicó respecto a la final de la edición anterior, Olga venció a Gianmarco con el 61,17% de los votos frente a 38,83%.

La edición menos vista de la historia del reality es también la más cuestionada y no solo por los espectadores, siempre críticos cuando no se cumplen sus deseos. Esta vez las quejas han llegado a otros concursantes que no dudaron en cuestionar públicamente a la organización de Superviventes y con motivo. Si hubo tanta saturación en el televoto, no se comprende la enorme diferencia de porcentaje entre finalistas

Melyssa se quejó de la dificultad que tuvieron personas de su entorno para votarla mediante envío de SMS: "Si mi madre manda un mensaje y le sale ‘error’ es por algún motivo". Ha intentado enviar un mensaje y no ha podido, eso es una realidad". Lola dejó caer que el triunfo de su compañera se debía a asuntos sobre su vida privada que nada tienen que ver con el reality: "La guerra que hay entre Rocío Carrasco y Olga a los supervivientes no nos tendría que salpicar porque no tiene que ver con el concurso". Todo, bajo la mirada cómplice de Gianmarco Onestini, que no puedo evitar reírse al conocer la diferencia de porcentaje con Olga.

No se comentó la frase más enigmática de Olga Moreno en el concurso y con la que empezó a levantar sospechas en el concurso. Cuando pidió un alegato a la audiencia solicitando que la salvaran ante su nominación, en el discurso añadió: "Gracias a los altos cargos, ya saben el porqué".