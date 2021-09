Verónica Forqué saca de quicio a sus compañeros en 'Masterchef Celebrity'

Verónica Forqué se convirtió en la protagonista absoluta de la segunda entrega de Masterchef Celebrity 6. La actriz ejerció de capitana y desde que tomó el mando de su equipo, se convirtió en una auténtica tirana que atemorizó y sacó de quicio al resto de concursantes.

El primero en sufrir su mal carácter fue Eduardo Navarrete, al que retiró de la prueba de malas maneras y mandó directo a la eliminación. Mientras Victoria Abril, la otra capitana, se quedó con su delantal negro, Forqué no dudó un instante en dárselo a Navarrete: "Es peor que yo, no se calla ni debajo del agua", dijo burlándose de él.

Literalmente ha tardado una milésima de segundo Verónica en colgarle el delantal negro a Eduardo https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/AAR8Cm0MBS — MasterChef (@MasterChef_es) September 20, 2021

Durante la prueba llegaron los gritos y las malas formas, mandó callar a todos sus compañeros repitiendo que era ella la capitana y, durante sus inexplicables enfados, llegó a tirar la comida porque no le gustaba. En redes sociales, los espectadores no daban crédito a lo que estaban viendo.

Las aventuras de Vero con los espárragos: "No sabéis hacer ni azúcar montada" https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/V2TqjI4rzW — MasterChef (@MasterChef_es) September 20, 2021

Ya tengo tono para la alarma de mañana #MCCelebrity pic.twitter.com/SCMgCybdaD — Lord Marraner (@lord_marraner) September 20, 2021

Fuera de sí, la excéntrica actriz lanzó frases demoledoras como "no me vuelvas a decir ‘cuidado’, sé lo que hago", "que te calles", "a mí no me des lecciones", "hago lo que me da la gana" o "luego me regañará el chef, tú no". Sus compañeros, conociéndola, prefirieron no reprocharle su actitud para no discutir y sacar la prueba adelante cuanto antes.