¿Hay drogas en 'La última tentación'? Isaac explica su polémico gesto

Durante el primer debate de La última tentación, el programa mostró contenido inédito, como la primera fiesta de los participantes y sus 'cuentas pendientes'. Sin embargo, las redes sociales se fijaron especialmente en uno de los vídeos nunca emitidos en el que se ve a Óscar pasándole algo a Isaac con la mano mientras este último miraba hacia los lados para disimular.

Algunos usuarios de las redes sociales vieron este gesto algo sospechoso, y señalaron que podría tratarse de algún tipo de sustancia estupefaciente y que la realización se habría olvidado de cortar las imágenes. "Qué sobrada, al vicio", tuiteó uno. "¿Es droga?", se preguntó otro.

Intentado buscar una explicación, algunos espectadores recordaron que el tabaco es otro vicio que tampoco puede mostrarse en televisión. Justo detrás de ellos se ve a Mayka con un paquete de tabaco en la mano, aunque está algo pixelado.

Esta misma explicación la dio el propio Isaac en sus stories de Instagram: "Estoy flipando un poquito. Me estáis pasando mucho el vídeo ese del debate. Quiero aclarar que en televisión no se puede fumar y le dejé el mechero a Óscar para que se fuera a fumar. Y yo iba a ir luego, entonces, cuando acabó, me devolvió el mechero. No era nada más raro".