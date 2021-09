Sofía Cristo, expulsada de 'Secret Story' por agredir a Miguel Frigenti

La organización de Secret Story tomó la decisión de expulsar de forma disciplinaria a Sofía Cristo tras una discusión con Miguel Frigenti en la que llegaron a las manos. El ambiente estaba caldeado y se volvió a producir una discusión del grupo mayoritario contra Frigenti, al que acusan de hacerse la víctima y montar una estrategia para llegar solo a la final.

El conflicto entre ambos concursantes se produjo a raíz de las palabras que Cristina Porta lanzó sobre Sandra Pica, a la que acusó de recorrerse los platós par hablar de su expareja, Tom Brusse. Frigenti se sumó a sus palabras y acusó a Pica de "comercializar tu relación durante tres meses, yendo a Sábado Deluxe, ganando dinero y participando en realities". Sofía Cristo sacó a la luz que había firmado un pacto con Frigenti en el que acordaron que "yo no le pincho en las galas y él no saca información de fuera".

El tono de la discusión fue a más y con ello la agresividad de Sofía. "Me importan una mierda las tramas de mierda, de sucio, de mala persona y de capullo", gritó Sofía, aproximándose a un Frigenti con las manos en los oídos y sentado en el sofá. Cristo le cogió por sorpresa de las muñecas antes de sacudirlo y empujarlo de nuevo al sofá. El periodista abandonó enseguida el salón para dirigirse al confesionario mientras Sofía gritaba "¡ve a pedir que me echen, capullo!".

La organización expulsa disciplinariamente a Sofía Cristo tras el pésimo y agresivo comportamiento con Miguel Frigenti. Chapó por la organización y por Carlos Sobera #SecretCuentaAtras3 #Secret29S

Expulsión disciplinaria

Tras lo sucedido, Carlos Sobera se vio en la obligación de comunicar a Sofía Cristo su expulsión disciplinaria por mal comportamiento. "Esto para mí no es nada fácil. Creo que indudablemente hoy todos habéis perdido los nervios y yo creo que, sinceramente, en general, no habéis estado a la altura. Pero hay cosas que significan traspasar la línea. Tú lo has hecho hoy, Sofía", comunicó el presentador.

"Lo sé y por eso sé que me voy", contestó ella. "No, no es que te vayas. Es que la organización no tiene más remedio que expulsarte", interrumpió el presentador. Sofía acató la decisión: "Lo asumo y pido perdón, pero todo lo demás lo reitero. Si él pretendía ser el malo del concurso, lo ha conseguido. Y ya hay uno menos, así que ya tiene vía libre (...) En esta casa me voy a llevar gente especial. Lo siento".

Sobera aprovechó entonces para mandar un mensaje a todos los concursantes: "Lo único que quiero pediros a todos es que tenemos que dar ejemplos a los demás. El de hoy no ha sido nada gratificante. A partir de ahora, a aprender de los errores y mejorar nuestro comportamiento", sentenció.