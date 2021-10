Belén Esteban explica la verdad sobre su insulto en directo a Ana Rosa Quintana

La guerra entre productoras parecía haberse vuelto más intensa cuando, hace apenas unos días, Belén Esteban espetó un sonoro insulto que parecía dirigido a Ana Rosa Quintana. Ocurrió el pasado 23 de septiembre. Los colaboradores de Sálvame comentaban la polémica entrevista de Laura Fa con Gabriel Rufián en la que habló abiertamente de todos sus compañeros. Lydia Lozano, muy enfadada, le preguntó qué opina de Ana Rosa, dando a entender que con la presentadora de las mañanas no se atreve. El micrófono de Belén estaba abierto y aunque lo dijo en bajo, se escuchó "pues que es gilipollas".

Es cierto que, durante la entrevista, Laura no quiso meterse en líos, pero no parece tener tampoco muy buena opinión: "No puedo decir lo que pienso de Ana Rosa", dijo entre risas suyas y de Rufián.

Acabo de ver esta fantasía en la que Lydia le pregunta a Laura Fa por Ana Rosa Quintana y Belén contesta: "Pues que es gilip*ll4s" #yoveosalvame pic.twitter.com/5iABPxoROR — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 23, 2021

Los espectadores que escucharon el insulto pensaron que iba dirigido a la presentadora, pero Belén ha querido desmentirlo rotundamente. En declaraciones a FormulaTV con motivo de la presentación de los nuevos artículos de Sabores de La Esteban, su propia marca de alimentación, la colaboradora asegura que "eso no fue así".

"Yo con Ana Rosa muy bien. Ya lo hablé con ella, y eso iba para otra persona. Con Ana Rosa bien, no, con Ana Rosa, 100% perfecto. Nueve años trabajando con ella. Ana Rosa en mi vida es importante porque la recuerdo con mucho cariño y conmigo se portó 100% bien y yo sé que ella me quiere mucho. Yo lo he hablado con ella, pero no te voy a decir qué es lo que hemos hablado. Ella está conmigo y yo con ella", aclaró, dejando claro que tiene mucho respeto por la presentadora de El programa de Ana Rosa.