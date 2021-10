Bertín Osborne se suma a las críticas contra el Papa por sus "estupideces"

Bertín Osborne aterrizará el próximo martes 12 de octubre en Telemadrid con El show de Bertín, el programa de entrevistas y variedades que el presentador conduce en Canal Sur y que llega como refuerzo para el prime time de la cadena madrileña, tal y como él mismo anunció en Buenos días Madrid.

El cantante pasó por el programa matinal para presentar a la audiencia su nuevo espacio y entre otros temas de actualidad, expresó su malestar con el papa Francisco. El nombre de Bergoglio salió a la palestra de forma accidental, cuando Bertín mencionó alguno de los nombres que han pasado hasta el momento por el programa, como el futbolista Joaquín o Paz Padilla.

"Pensé que ibas a decir al papa Francisco", le interrumpió el presentador, Ricardo Altable, cuando escuchó el nombre de la humorista. El comentario dio pie a que Osborne mostrara su rechazo por el Papa: "¡No jodas! ¡Ni matao!", exclamó entre risas. "Yo no le pienso invitar, o sea, que no va a venir. No lo puedo ni ver. Es un bocazas y no hace más que lanzar estupideces. Me parece que es una catástrofe de Papa. Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España", añadió, refiriéndose al "perdón" del Pontífice por los "pecados" cometidos por la Iglesia católica en la conquista de México.

"Un caos divertidísimo"

"Es un programa que es un cachondeo, no tiene guión, entonces cada día pasan cosas que no están previstas. Y la bromita de ahora es que a mí me dan sorpresas. Yo salgo al programa, sé quién es el invitado y no sé más. Salgo y digo ‘chicos vamos a empezar’ y eso es un caos divertidísimo, porque de repente aparece alguien que yo no sé qué va a venir", contó en su presentación del programa.

Bertín desveló que el programa muestra sus reacciones sobre lo que va ocurriendo. "Yo me lo paso fenomenal porque no hay nada mejor que te digan ‘sal y haz lo que quieras’", señaló. "Hacemos el mismo programa y hemos conseguido que el formato sea muy divertido y la gente se enganche, venga quien venga".

El formato acaba de estrenar su segunda temporada en la televisión andaluza respaldado por los buenos resultados que ha ido cosechando desde su lanzamiento, superiores en ocasiones a la media de la cadena.

Vicky Martín Berrocal, El Sevilla, el mago Jorge Luengo o el cocinero Ale Alcántara son algunos de los colaboradores de Bertín Osborne, que cada semana recibe a un invitado para hacer un repaso por sus momentos más íntimos y destacados.