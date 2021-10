El calvario que vivió Pablo Motos tras su entrevista a Abascal en 'El Hormiguero'

Pablo Motos fue el primer invitado en el estreno de La Roca, el nuevo programa de La Sexta presentado por Nuria Roca que sustituye a Liarla Pardo en la tarde del domingo. El presentador de El Hormiguero charló con su compañera sobre su trabajo en televisión y confesó cual ha sido su peor momento en Antena 3.

En octubre de 2019, Motos invitó a Santiago Abascal, líder de Vox, con motivo de las elecciones generales del 10N. "Era hacer una entrevista como si te estuviesen apuntando con una pistola en la cabeza y te fueran a disparar en cualquier momento", recordó el presentador valenciano. Aquella charla con el líder de la formación verde "parecía un duelo" y la tensión se notaba en el ambiente. Motos se refería entonces a las críticas que recibió tanto de críticos con Vox como de sus partidarios. "A mí estaban diciendo que yo estaba blanqueando el fascismo por entrevistar a un candidato que tiene representación parlamentaria igual que el resto", afirmó, justificando su invitación a Abascal.

El invitado explicó que aunque muchos le acusaron de "fascista", algunos simpatizantes de Vox también le 'atizaron': "Cuando los de izquierdas pararon, de repente, se enfadaron muchísimo los de Vox", reconoció. "Yo pasé el peor mes que he pasado desde que presento El Hormiguero porque la gente me insultaba por la calle, no me había pasado nunca", aseguró. Fue entonces cuando Motos recordó que un seguidor de Abascal llegó a gritarle de forma agresiva cuando estaba comiendo con su familia en un restaurante. "Se puso a gritarme violentamente cosas muy graves y faltó un pelo para que allí hubiese un suceso", declaró.

A pesar de todas las críticas recibidas, Motos reconoció que volvería a hacer las cosas de la misma manera, ya que considera que nunca hay que dejarse llevar por la presión. "Cuando crees que algo es justo lo haces y punto". De hecho, la entrevista, fue un éxito total a pesar del intento de boicot. La entrevista al líder de Vox fue lo más visto de la televisión con 4.049.000 espectadores y un 23,5% de share siendo líder absoluto del día y logrando colocarse como el tercer programa más visto de su historia y el segundo con mejor cuota.