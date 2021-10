Cuál es el origen de la celebración de Halloween

La palabra Halloween es la contracción de All Hallow’s Eve, que significa literalmente víspera de todos los santos y también es conocida como ‘Noche de Brujas Samhain’, que es original del irlandés antiguo. Esta fiesta pagana se celebra en Irlanda el 31 de octubre cuando la temporada de cosecha toca a su fin y se inicia el "año nuevo celta".

Durante el festival de Samhain se creía que las almas de los fallecidos volvían a visitar el hogar y que los que habían muerto durante ese año viajaban al otro mundo esa noche. Por este motivo la gente encendía hogueras en las colinas para volver a encender los fuegos del hogar y ahuyentar a los espíritus malignos que a veces usaban máscaras y disfraces para no ser reconocidos por los fantasmas.

En la actualidad esta fiesta es de disfraces donde los niños van por las puertas de las casas en busca de caramelos y golosinas varias, sin embargo, la historia de Halloween se remonta a hace más de 3.000 años.

Sin embargo, hay que remontarse hasta el siglo I d.C., cuando los romanos conquistaron a los celtas, ya que en ese momento agregaron sus propias fiestas de Feralia ¿en qué consiste? Con ella conmemoran el fallecimiento de los muertos y de Pomona, la diosa de la cosecha.

Posteriormente, ya en el siglo VII d.C, el Papa Bonifacio IV estableció el 13 de mayo como el Día de Todos los Santos, sin embargo, no duró mucho ya que al poco se trasladó al 1 de noviembre seguramente como competencia la fiesta pagana. Por tanto, el Día de Todos los Santos se convirtió en una víspera sagrada o santificada.

Ya a finales de la Edad Media, los días seculares y sagrados se habían fusionado. La reforma esencialmente puso fin a la fiesta religiosa entre los protestantes, aunque especialmente en Gran Bretaña e Irlanda, Halloween siguió celebrándose como una fiesta secular.

La llegada del cristianismo supuso cambios en la tradición del Samhain, que no desaparece pese a los esfuerzos de la Iglesia Católica por eliminar supersticiones paganas que pudieran relacionarse con el satanismo o el culto al diablo. Por ello en el calendario gregoriano se pasa al 1 de noviembre el Samhain, llamado ahora Día de Todos los Santos o Halloween y el día 2 de noviembre pasó a ser el Día de Todas las Almas. Las tres celebraciones juntas, "Eve of All Saints", "Day of All Saints", and "Day of All Souls", se denominan en la tradición irlandesa Hallowmas.

Sin embargo, hay que destacar que años después, en 1840, llegó esta festividad a Estados Unidos y Canadá a través de inmigrantes irlandeses pero, sin embargo, no empezó a celebrarse de manera masiva hasta 1921 cuando se celebró el primer desfile de Halloween en la ciudad de Minnesota.

En ese momento en Estados Unidos empieza a evolucionar y comienza a desligarse de la tradición cristiana, por ello, la noche de Halloween se convierte en una celebración con un aura de misterio, de brujas, de fantasmas, de duendes, de espíritus... sin perder nunca el ánimo festivo y el buen humor. Una noche de dulces, bromas, disfraces y películas de terror, perdidos ya los miedos atávicos de los viejos ancestros irlandeses.

Hoy en día, los únicos espíritus espeluznantes que verás este 31 de octubre serán los disfraces de brujas y fantasmas que usan nuestros amigos y familiares. Aunque en México se acostumbra pedir calaverita, pero eso es otra historia.