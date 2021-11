Mario Vaquerizo no para ni un segundo, siempre está liado haciendo mil cosas a la vez, y nunca pierde el buen humor. Tiene una energía que llama la atención. La moda le encanta, pero piensa que debe adaptarse a él. Así me lo comentó en la presentación de Ventis, una plataforma digital donde se puede adquirir moda, decoración y alimentación gourmet, del que ha sido nombrado embajador. "Esto tiene mucho que ver conmigo, porque me encanta comer, la decoración y la moda, aquí hay muchas creaciones italianas que a mí me encantan. El anuncio que he hecho para mí es muy fácil, porque soy muy yo, y eso no me cuesta nada, así me lo pidieron. Cada vez me he ido adaptando a los nuevos tiempos, y ya compro online, antes no tenía ni idea de nada, ni siquiera tenía WhatsApp". "Siempre me han gustado la moda y las firmas, nunca lo he negado. Es más, no me fío de nadie que diga que no le gusta la moda y la imagen, no me lo creo, cada uno tiene que tener su propio estilo, al igual que la decoración, a todos nos gusta tener una casa bonita y hacerlas más propias". Así lo contó durante nuestra charla.

Acaba de terminar una gira con su grupo Las Nancys Rubias. "Ahora volvemos con nuevo disco, vamos a hacer solo versiones, de canciones populares, como si fuéramos una orquesta de pueblo. En cuanto tengamos los permisos, lo lanzamos. Disfruto mucho con mi trabajo, y por eso la pandemia la he pasado un poco mejor, me encanta actuar, cantar, la publicidad. Y todo eso me da mucha energía. Estoy muy feliz, ahora nos vamos Olvi y yo de viaje, que lo ha preparado por nuestro aniversario, ya 22 años. En esta ocasión lo hemos tenido que adelantar unas semanas, porque tengo que irme a hacer otra cosa, que de momento no me dejan decir, pero va a ser muy potente, una cosa que nunca he hecho, que me encanta, es un reto nuevo, estoy disfrutando mucho en el proceso, como no te puedes imaginar. Dentro de poco se sabrá y lo que único que te puedo decir es que se podrá ver. Todo lo que hago siempre se ve".