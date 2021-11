La Delegación del Gobierno en Madrid premia a Carlota Corredera por su "lucha contra la violencia machista"

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que dirige Mercedes González, anunció el pasado jueves que ha concedido el premio ‘Meninas 2021’ a Carlota Corredera por su "compromiso en defensa de la igualdad y contra la violencia machista". La entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo lunes 22 de noviembre, dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

Durante meses y con el estreno del documental de Rocío Carrasco, la presentadora de Sálvame ha juzgado y sentenciado sin pruebas a Antonio David Flores bajo el amparo de La fábrica de la tele, pero para ella es un "orgullo" recibir este galardón. "Que te quieran distinguir por dar la cara por las mujeres y por la violencia de género, para mí es muy emocionante. Ha sido un año muy complicado, un año en el que dar la cara ha tenido unos costes personales y profesionales muy altos", confesó.

Además, aunque el premio lleve su nombre, destacó otros: el de la sección ‘Con M de mujer’ en Sálvame, el de Rocío Carrasco, el de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, e hizo una mención especial a Ana Isabel Peces, el cerebro tras la docuserie, y Ana Bernal-Triviño, la periodista que con su chaqueta morada participaba cada semana en el show mediático. No faltó el agradecimiento a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables de La fábrica de la tele. "Me dieron las alas para contar todos los mensajes que hemos lanzado este año a través de sus programas. Y gracias a Mediaset, claro", dijo.

Desde que Telecinco emitió la docuserie sobre Rocío Carrasco, varios representantes políticos se apuntaron un tanto y se sumaron a la caza contra Antonio David. Irene Montero fue la primera en apresurarse a sacar pecho por Rocío Carrasco, calificándola como víctima de la violencia doméstica y "machista". "Hay que reconocer el periodismo feminista, a quienes dan voz y legitimidad a las víctimas de violencias machistas. La reparación debe ser colectiva, pública y social", escribió, dejando claro que está detrás del premio otorgado a Carlota Corredera.

María Teresa Campos desveló, además, que recibió una llamada de Pedro Sánchez pidiéndole el número de teléfono de Rocíito. "El Presidente me llamó y me pidió el teléfono de Rocío porque quería hablar con ella. Eso dice mucho de él. Los políticos no pueden estar ausentes de lo que ocurre en nuestro país y lo que ha hecho Rocío es muy importante". Relató que posteriormente preguntó a Carrasco por esa llamada y le confirmó que se había producido.

La intención de Sánchez, según desveló entonces la crónica rosa de esRadio, no era otra que desayunar con la protagonista. Se confirmó, por tanto, que Contar la verdad para seguir viva fue una operación aprovechada por las altas instancias para promocionar las políticas de género de Irene Montero, que ya participó activamente en las primeras semanas del show de Rocío.