Profundo pesar en 'MasterChef' por la muerte de Verónica Forqué: todas las reacciones

El fallecimiento de Verónica Forqué este lunes 13 de diciembre ha sido un shock absoluto para su círculo más cercano, sus seguidores y también sus compañeros en Masterchef Celebrity, con los que compartió largas horas de grabación, nervios y muchos buenos momentos. Terelu Campos contó a su hermana Carmen Borrego que están todos "absolutamente destrozados" por la pérdida de la actriz, a la que todos querían muchísimo a pesar de los roces que tuvieron en el en reality de cocina.

Poco tiempo después de conocerse la noticia, tanto los concursantes como los miembros del jurado y el equipo dejaron sus mensajes de pésame en las redes sociales, aún sorprendidos por el fallecimiento de Verónica Forqué.

Juanma Castaño: "Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual".

Miki Nadal: ¡Ay, Verónica! No te conocía personalmente antes de coincidir entre fogones. Sabía de tus películas, tus obras de teatro tu impresionante trayectoria como actriz pero conocerte personalmente ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Tu forma de ser, tu sentido del humor, tu bondad infinita, tu talento y tu capacidad para crear momentos únicos no lo voy a olvidar nunca. Te queremos mucho y nos queda el consuelo de que te lo hemos hecho saber y todos sabemos todo lo que tú nos querías a nosotros. No te olvidaremos nunca. Descansa, Vero".

Pepe Rodríguez: "¡Qué triste me dejas! Me quedo con tu sencillez, con tu amabilidad, con tu dulzura, con tu profesionalidad, con tu cariño. Qué suerte haberte conocido y disfrutado. En la plaza de las cadenas te espero. ¡Te quiero, Verónica!".

Samantha Vallejo-Nágera: "Se ha ido mi amor. Lo más genial que he conocido. Mi ídola, mi amiga, mi Vero. Tu Sammychef siempre estará orgullosa de ti".

Jordi Cruz: "Desolado. Me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu ‘jefe’ y tu admirador por siempre. Descansa en paz".

David Bustamante: "Hoy es un muy mal día, chiquitina mía. Fue un placer compartir, convivir y aprender a tu lado… Te voy a echar mucho de menos".

Carmina Barrios: "Se nos ha ido una gran actriz, pero como amiga y compañera era aún más grande todavía. Tengo una pena enorme. Descansa en paz, mi querida Gertrudis".

Terelu Campos: "Desolada por tu pérdida y qué suerte y afortunada me siento porque la vida te pusiera en mi camino. He recibido tanto amor de ti, tantas palabras bonitas, y qué generosa has sido con todas las cosas que me decías de mi hija. ¡Siempre serás una grande entre las grandes! Te quiero, amiga. Serás una estrella en el cielo para poderte ver".