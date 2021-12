Noche negra de María Jesús Ruiz en 'Secret Story', enfrentada a todos en directo

El debate de La noche de los finalistas de Secret Story no fue precisamente una noche de paz para María Jesús Ruiz, que acabó enfrentándose en directo a gran parte del plató y en especial con Carolina Sobe y Cristina Porta.

María Jesús Ruiz quiso compartir sus opiniones sobre los finalistas Luis Rollán, Luca Onestini, Cristina Porta y los Gemeliers. Y su sinceridad no fue precisamente bien recibida por ninguno, empezando por Rollán y Carolina Sobe, que abroncó a la modelo por su pregunta sobre no fregar los platos.

La discusión con Luis Rollán, que la acusó de "no haber visto el concurso entero", creció cuando se sumó la colaboradora Carolina Sobe.

Harta de las opiniones agresivas de María Jesús Ruiz, ésta la acusó de echar "la culpa de todo" a Cristina y Luca, provocando un cruce de reproches entre ambas. María Jesús acusó a Carolina Sobe de "yo digo blanco y tú dices negro", acusándola abiertamente de basar toda su estrategia en decir lo contrario que ella y no tener "criterio ninguno".

María Jesús Ruiz y Carolina Sobe | Telecinco

"Yo hablo con el corazón y ella según", dijo una alterada María Jesús, que solo contó con Kiko Jiménez para defenderla de las críticas de no haber visto el programa.

La discusión en directo continuó y fue subiendo decibelios y sumando colaboradores. Cristina Porta se sumó porque no entendía la autoridad de María Jesús Ruiz cuando, en realidad, ha cambiado de opinión varias veces en el concurso.

Alonso Caparros, además, también criticó que las acusaciones de María Jesús solo se hayan centrado siempre en Cristina Porta y Luca Onestini, que se reían de la colaboradora -ya de pie en el plató- y sobre si había visto o no el 24 horas del concurso. "Alonso, sé perfectamente lo que he dicho", replicó sobre la acusación de éste de no tratar con equidistancia a los concursantes.