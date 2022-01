Todo preparado para la "venganza" de Julián Muñoz hacia su "obsesión", Isabel Pantoja

Todo preparado para la nueva intentona de Telecinco con el recién descubierto género de los docudramas. Julián Muñoz contará su verdad sobre Isabel Pantoja y los tempestuosos meses del caso Malaya (que los mandó a ambos a prisión) en un espacio titulado No es hora de la venganza.

Muñoz, exalcalde de Marbella condenado a 20 años por cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude, se encuentra en libertad condicional tras haber cumplido solo una cuarta parte de su condena, cinco años y dos meses, debido a que la Audiencia Nacional le ha reconocido una enfermedad grave.

No obstante, en el pasado se le revocó el tercer grado cuando fue "pillado" bailando en una discoteca de madrugada. Era el año 2013.

En el horizonte de todos está la posibilidad de que Muñoz cargue la responsabilidad de parte de los hechos juzgados en su entonces compañera sentimental, Isabel Pantoja, iniciado un nuevo vía crucis para la tonadillera. El exalcalde ha asegurado en el pasado no saber dónde está el dinero de las operaciones que se les atribuyeron y que a Pantoja se le habían encontrado "90.000 euros en un bolso". La reacción de la tonadillera ha sido "terrible" a tenor de fuentes cercanas.

En los adelantos mostrados por la cadena, Muñoz cuenta como fueron las primeras dos visitas de Isabel Pantoja a la cárcel de Alhaurín de la Torre. La primera se demoró tres meses y en ella "intimaron" en un rincón privado que les prepararon los funcionarios de prisión, un "recuerdo feliz" para el exalcalde. En la segunda visita ya solo se habló de dinero y negocios. A Pantoja, en su época en prisión, la describe como su "obsesión" y "adicción".

En todo caso, y al margen de la polémica de corrupción, el programa ya despierta interés en sí mismo por las posibles revelaciones de Pantoja en el ámbito puramente sentimental, así como en las opiniones de Julián Muñoz sobre el clan Pantoja, que incluye a Kiko Rivera, Isa Pantoja o Agustín, hermano de la cantante.

En sus diarios, que Muñoz leerá en el programa, detalla sus relaciones íntimas con la cantante y el amor desmedido que la profesaba. "Yo lo que quiero saber es cómo está ella. Quiero saber dónde está cuando me llama. Me gusta imaginármela. Hoy hablaba conmigo desde el patio y llevaba su pijama. Pienso vivir hasta los 100 años para estar siempre contigo. No dejes de quererme ni un minuto por favor te lo pido", escribió en su momento.

Esta misma semana se ha desvelado, además, que su hija sufre un cáncer y que está siendo sometida a un duro tratamiento que mantiene en vilo a la familia.