Paz Padilla abandona el plató de 'Sálvame' tras un duro cara a cara con Belén Esteban

"Las vacunas no sirven para nada", dijo Paz Padilla en un directo con Anne Igartiburu y María del Monte estas navidades generando enorme revuelo en las redes sociales. La presentadora y actriz se basaba en que no es efectiva para evitar el contagio de la nueva variante ómicron y estas palabras, además de sus errores a la hora de pronunciar el nombre de la variante o de hablar de la proteína de la vacuna, provocaron el enfado de Belén Esteban.

La colaboradora de Sálvame se mostró muy crítica con las palabras de la presentadora y, bastante molesta, y apuntó que está "mal informada" y que hay que tener responsabilidad individual de cara a la pandemia y su fin. Además, reconoció que la presentadora le había llamado por teléfono pero no quiso hablar con ella.

Pasados los días, presentadora y colaboradora se han reencontrado en Sálvame en un tenso momento que no empezó con buen pie. Paz apuntó que ya se habían visto, que incluso le había preguntado por las fiestas y Belén la acusó de mentir porque tan solo se saludaron. Paz se marchó de plató para coger una botella de agua y Belén se negaba a hablar mientras no estuviera la presentadora.

Ya más tranquilas, Belén apunó que no quería "una guerra" sino un "debate tranquilo", pero cree que hay cosas "innecesarias" como las palabras de la presentadora. Paz le preguntó si vio el directo completo, ella respondía que no y explicó que se ha sacado de contexto. "Creo que hemos sido víctimas de los haters", dijo Paz Padilla, y matizó sus palabras: "Extrajeron un trocito de esa conversación en la que yo explicaba (...) Decía que no servía para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo, creo que no he dicho ninguna barbaridad".

Reconoció su "lío" con los nombres, pero insistió en que no negó lo necesario de la vacuna: "Lo que decía es que por mucho que tengas la vacuna, que la gente no se relaje por tener el pasaporte covid, no evita el contagio".

Belén Esteban no cree las explicaciones de Paz Padilla

"No me creo lo que estás diciendo y no quiero tener una guerra, creo que has metido la pata hasta dentro, a lo mejor estoy equivocada", dijo Belén. La tensión fue en aumento y Paz Padilla lo negó: "Tengo 52 tacos y no estoy para decir tonterías, si fuera mentira lo diría, que no me creas me da igual".

Paz Padilla abandona el plató de #yoveosalvame después de enfrentarse a Belén Esteban por el tema de las vacunas. pic.twitter.com/YUb5VoSzvG — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) January 20, 2022

"Creo que te has pasado", espetó la presentadora a la colaboradora muy molesta. Finalmente, Belén Esteban se mojó: "Creo que Paz no cree en la vacuna". "¡Estoy flipando!", se quejó Paz Padilla y se encaró con su compañera exigiéndole que explicara sus palabras. "Te has metido en esto tú solita", le dijo, unas palabras que sentaron muy mal a Belén, que recordó: "¡La cara de María del Monte y Anne Igartiburu era un poema!". Paz terminó quitándose el micro y abandonando el plató. La tensión era palpable y, aunque muchos no se atrevieron a opinar, se dio a entender que estaban de parte de Belén.