Marta Riesco | Instagram

Desde que salió a la luz la relación de Marta Riesco y Antonio David Flores, la periodista pidió a sus compañeros de televisión que le dejaran hacer el trabajo de reportera que desempeña en El programa de Ana Rosa desde hace años y que dejaran de lado su vida personal. Marta no quiere ser ‘personaje’ y prefiere estar detrás de la noticia, no protagonizarla, pero su reciente enfrentamiento con Anabel Pantoja en directo en Sálvame parece decir lo contrario, además de que no ha sentado nada bien a sus jefes.

Animada por Kike Calleja mientras cubrían la información de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en Vitoria, Marta accedió a conectar en directo con Sálvame y protagonizó una desagradable escena con la sobrina de Isabel Pantoja en la que aseguró que quiere sentarla en un banquillo, "como a tu tía".

Marta Riesco: "Te voy a sentar en el banquillo como tú tía" Anabel le contesta mientras se come un kit kat. ADORO #yoveosalvame pic.twitter.com/gR4eF09tD7 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 25, 2022

Su participación en el espacio de de La fábrica de la tele no ha sentado nada bien a los responsables de Unicorn (El programa de Ana Rosa), que según desvela Semana, han decidido apartarla de la cobertura sobre el ex duque de Palma. "Al terminar la conexión en la que estaba Marta con Kike Calleja, es cuando Marta recibe una llamada del programa y le echan una bronca monumental. Le dijeron que volviera a Madrid volando", asegura una fuente a la citada revista.

"Le reprochan que se haya convertido en personaje, que ayer diera tantos minutos a Sálvame", añade, y confiesa que esto no beneficia nada a la productora de su programa, que mantiene una guerra silenciosa con La fábrica de la tele desde hace tiempo. Marta acudió a Vitoria por petición propia para sustituir a su compañera Leticia Requejo, pero tras su escena han decidido apartarla y poner a Estefanía Ruiz, del programa Ya son las ocho, en su lugar.

Por si fuera poco, Marta Riesco bromeó con Jorge Javier Vázquez cuando éste le ofreció trabajar con La fábrica de la tele y le agradeció que la haya defendido desde que salió a la luz su relación con Antonio David, aunque él confesó que lo único que no le gusta de ella es su novio.

Estefanía Ruiz, hoy en 'AR'

Marta se encuentra en Madrid tras ser abroncada y no se ha pronunciado al respecto, ni siquiera ha compartido historias en sus redes sociales, donde acostumbra a enseñar su trabajo diario en el programa de Telecinco. Según desveló Joaquín Prat con el tono amable que acostumbran a usar los trabajadores de ‘Ana Rosa’, Marta "está librando" este miércoles y el jueves se reincorporará a su puesto de trabajo.