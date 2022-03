Rosa Benito incendia 'Sálvame' promocionando la novela turca de Antena 3

¿"Podría decir que Rosa Benito es mala persona? No tengo suficientes elementos para asegurarlo. ¿Podría afirmar que es una persona retorcida? Sí. Con todas las letras". Así comienza Jorge Javier Vázquez su columna semanal de la revista Lecturas, donde este miércoles vuelve a atacar sin piedad a su excompañera de programa a la que dice tener todavía "cariño".

El presentador reprocha a Rosa que el pasado viernes 25 de febrero hiciera promoción de la serie turca de Antena 3, Tierra amarga, que se emite en la misma franja horaria que Sálvame. La cuñada de Rocío Jurado hizo retuit a un mensaje que alababa los datos de audiencia de la ficción de la competencia: líder absoluta con un 6,8% de cuota de pantalla y 1.639.000 espectadores.

"Creo que en la cadena son demasiado condescendientes con actitudes como esta. Jamás, repito, jamás se me ocurriría retuitear nada que fuera en contra de un programa de la empresa en la que trabajo. Pero, claro, yo soy un profesional. Una persona que tiene muy claro que en mi empresa trabaja mucha más gente, no solo yo", escribe Jorge Javier, recordándole a Rosa Benito que colabora en programas de Telecinco (Ya es mediodía y Ya son las ocho) y se debe a su cadena.

"La cuñada viuda de Rocío Jurado está demostrando que ha perdido la chaveta. Porque, por mucho que le escueza que un programa no le rinda pleitesía, no debe olvidarse de que ese programa también la salvó de su ruina económica. Que la apoyó durante muchísimos años", añade el presentador.

El detonante

El enfado de Rosa Benito con el programa que la catapultó a la fama se debe a una entrevista a Sandra Bruman, antigua amiga íntima de su hija Chayo Mohedano, con la que trataron de humillarla. "Yo nací en un cuerpo equivocado", se sinceró Sandra Bruman, que depositó su confianza en Chayo, a la que consideraba una hermana.

Esa relación llevó a que conociera a uno de los hijos de Rosa Benito y que empezaran a hablar. "Notas que hay ilusión por las dos partes. De repente un día noto que él deja de contestarme, está muy frío y yo no soy tonta", dijo Sandra. Tenía claro que la razón era que Chayo le había hablado de su identidad sexual: "Él me dijo que con una persona así no podría estar".

A pesar de todo, Sandra nunca habló de ese tema con Chayo Mohedano y siguieron adelante con su amistad. Pero el día que Sandra fue invitada al Deluxe, Rosa Benito se metió por medio y amenazó con denunciarla si lo contaba, siempre según su versión.