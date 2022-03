Mercedes Milá vuelve a Telecinco para participar en el homenaje feminista a Rocío Jurado

Mercedes Milá volverá a Telecinco el martes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Tras varios años apartada de la cadena en la que tanto sufrió y contra la que ha cargado duramente, la veterana presentadora de Gran Hermano volverá para presentar junto a Isabel Jiménez la alfombra roja del homenaje a Rocío Jurado.

El Wizink Center de Madrid acoge el multitudinario concierto organizado por Rocío Carrasco en el que actuarán más de 30 artistas del mundo de la música, la literatura y las artes escénicas. Aunque no se han vendido todas las entradas, el dinero recaudado en 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' irá destinado a asociaciones que luchan contra la violencia de género.

La periodista catalana mostró su apoyo a Rocíito tras la emisión de la docuserie en la que señaló a Antonio David Flores y no dudó en hacer un guiño a La fábrica de la tele. "Rocío Carrasco acertó cogiendo la mano de Adrián Madrid y Oscar Cornejo, los dueños de la productora, y ayudada por ellos y todo su extraordinario equipo, iluminar con su verdad los platós de Mediaset donde tantas mentiras habían crecido durante veinte años. Su voz, su emoción, su inteligencia y su dignidad dejaron un legado de honradez que no puede quedar sin respuesta".

Desde hace tres años, la periodista es rostro fijo de Cero, en Movistar+. En una entrevista con Andreu Buenafuente en el ya cancelado Late Motiv, Milá reconoció públicamente lo feliz que fue saliendo de Telecinco. "Nunca te agradeceré bastante cuando me insistías en ir a Movistar. Yo en ese momento lo veía algo pequeño, al lado del montaje de Mediaset. Bendita la hora que me fui de allí porque soy feliz y estoy aprendiendo muchísimo".

No era la primera vez que Milá cargaba contra la que un día fue su casa. En una entrevista en 2018, también con Buenafuente, la periodista reconoció que se ofendió por la "mentira podrida" de que dejara el programa por dinero. Eso sí, "durante 16 años no me subieron ni un día el sueldo. ¿Cómo es posible esto? Tampoco es que diga que me tienen que doblar y triplicar, pero sí una ilusión o algo", se lamentó.

Fue con Jesús Calleja con quien se abrió más sobre su salida de Mediaset. "Tuve un momento de crisis, no vino de repente. Trabajé mucho, creía que llegaba a mucho, me acostaba más tarde de lo normal y llegó un momento que el cerebro dejó de tener la química que necesitaba (...) Lo he llegado a ver todo tan negro que hubo un momento en el que pensé que prefería morirme a seguir así. El sufrimiento era tanto que no lo aguantas ni un minuto más. Por eso decidí no hacer Gran Hermano, dijo. El cansancio de presentar el programa casi pudo con ella, por lo que llegó a comprender "a los que deciden quitarse la vida".