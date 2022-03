Un micro abierto pilla a Emma García llamando "niñatas" a Gloria Camila y Rocío Flores

Un micrófono abierto puso en apuros a Emma García el pasado sábado durante la emisión de Viva la vida. Sin saber que estaba en directo, la presentadora se mostró muy molesta con Rocío Flores y Gloria Camila Ortega después de que su compañera, Ana María Aldón, haya recibido críticas en público de ambas por reclamar más libertad en su matrimonio con José Ortega Cano.

Emma García, enfadada por la actitud que han tenido en varios programas de Telecinco la hija y la nieta de Rocío Jurado, dijo que ambas son unas "niñatas" cuando creía que la audiencia no le estaba escuchando. Los usuarios de las redes sociales enseguida se percataron del desliz de la presentadora de Viva la vida y el vídeo se hizo rápidamente viral.

Emma García representando a España y reventando Trinkilandia

"NIÑATAS" JAJAJAJAJAAAA#VivaLaVida491 #APOYOROCIO19M pic.twitter.com/IqUxoncORr — TU ANSIEDAD (@soytuansiedad) March 19, 2022

¿Se llevan bien Ana María y Gloria? ¿Hay buen trato? "Yo tengo buena relación con ella, hemos hablado, como personas adultas y civilizadas, pero no voy a decir si me ha echado algo en cara o no". Respecto a Rocío Flores, Ana María también se pronunció: "Creo que es sincera cuando dice que me tiene cariño. La primera parte de Supervivientes fue regular, ella esperaba una reacción de mi, pero luego fue bien, yo iba con un tratamiento, una medicación que allí conseguí quitarme".

En su encuentro íntimo con Emma García, Ana María denunció que "todo el mundo habla de mi divorcio". La presentadora preguntó por su marido y ella reconoció que sí ha tenido, al fin, la reacción que ella esperaba: "Hemos hablado y me quiere hasta las trancas". Emma no se lo terminó de creer porque considera que han tenido que tener una conversación más profunda.

Tras ver el vídeo que resume todo lo que se ha hablado esta semana, Aldón responde: "Le diría a Antonio Rossi que se informara bien antes de verter mierda sobre mí, porque no tiene nada que ver con la realidad. Él (su marido) sale y entra con libertad, no le pregunto dónde va ni con quién habla, hace su vida normal como cualquier persona. La persona que te informa, te informa mal, errónea y con inquina y maldad hacia mí, está metiendo mucha mierda, y es lo que sobra en el matrimonio", dijo Ana María.

¿Quién es la persona que está "malinformando" a Rossi? "Yo espero la defensa de mi marido, él puede decir si eso es mentira o no. Me parece muy injusto. ¿Quién puede tener tanta maldad para decir eso a un periodista? Sé de dónde viene, de alguien de la familia", aseguró.