Telecinco ya promociona el regreso de la nueva edición de Supervivientes, la gran baza a la que se aferra para recuperar los datos de audiencia que ha perdido en los últimos meses. La productora se encuentra ultimando los últimos detalles y cerrando la lista de concursantes, aunque como suele ser habitual, no será hasta unos días antes del estreno cuando se conozca de forma oficial.

Ahora mismo solo circulan rumores, como la participación de Kiko Matamoros, Makoke o Alejandra Rubio, pero el más sorprendente fue el que situaba a Antonio David Flores entre los supervivientes que viajarían a Honduras. Se habló de que la cadena está tan desesperada por recuperar espectadores que habría tentado al excolaborador de Sálvame para que regresara. Pero, ¿qué hay de cierto en estos rumores?

Antonio David se pronunció a través de su canal de Youtube y lanzó la siguiente pregunta: "¿Creéis a Mediaset tan cínica?". "Voy a parafrasear a Isabel Pantoja: ‘No hay ceros en la compañía Mediaset para que yo me tire del helicóptero’. En mi caso, como en el suyo, como en el de todos, nos hace falta el dinero, aunque en mi canal de Youtube voy tirando con dignidad", dijo.

El exmarido de Rocío Carrasco sabe que en la cadena de Vasile hay dinero para todos pero "lo que no tienen es dignidad y moral". "Si la tuvieran no sería cuestión de negociar dinero sería cuestión ‘vamos a pedirte perdón públicamente, vamos a resarcir tu nombre y el de tu familia’", añadió. Para él, su despido de Telecinco fue un "negocio". "Compraron un producto, el documental de Rocío Carrasco, y había que despedirme con el cartelito de ‘maltratador’ sin sentencia, condenado por una cadena de televisión durante un juicio público".

"Si pensáis que Antonio David se va a bajar del carro, ya os digo que no. Y menos tirarme del helicóptero. Si yo soy el fichaje estrella, os recomiendo que os vayáis buscando a otro", aseguró en mensaje a los directivos de la cadena.

El excolaborador estaba contratado el año pasado para participar en los debates de Supervivientes y defender a Olga Moreno, que resultó ganadora del reality. "Os amparasteis en ese despido (nulo, por cierto) diciendo que no podía participar en los debates y me prohibisteis entrar en el plató durante la final", recordó. "Por todo esto, no se trata de dinero, se trata de dignidad, de moral, de respeto". "No puedo decepcionar a toda esa gente (la marea azul) que me ha apoyado durante tanto tiempo, así que no contéis conmigo para Supervivientes", remató.