Chucho Valdés, la leyenda viva del jazz latino

Lleva la música en la sangre y se dedica a ella desde que tenía 4 años, y tiene 80, y de espíritu un adolescente. Su gran maestro en gran Bebo Valdés, al que le tiene presente en cada momento de su vida. Así lo confesó en el transcurso de un desayuno organizado por Sandra García San Juan, en su casa de Madrid, ella la creadora de la Starlite, que cada año se celebra en Marbella, por la que han pasado artistas de renombre internacional. El festival es la cita más esperada de cada verano. El 5 de Julio se subirá al escenario el incomparable Chucho Valdés, cubano de nacimiento y español de adopción. Vive entre Miami y Málaga, y hace unos años consiguió el pasaporte español, nada más subir al trono Felipe VI. Así lo contó.

Tiene 6 hijos de diferentes matrimonios, y todos se dedican a la música. " Mi hijo pequeño tiene 14 años y es fantástico , tiene un porvenir excelente, la verdad es que estoy orgulloso de todos, cuando nos juntamos y tocamos disfrutamos una barbaridad".

El poder estar con un artista de esta categoría es todo un lujo, porque es una persona muy cercana, nada divo, todo lo contrario, y le encanta hablar de su mujer de Lorena, una argentina que conoció en un concierto en Cuba, y cuando la vio hablar de con un miembro de su equipo, se quedó fascinado y comentó que tenía que conseguir enamorar a aquella mujer, quedaron y desde ese momento ya no se han vuelto a separar. Una historia de amor preciosa y muy romántica, porque cuando habla de ella, no para de mirarle, y sus ojos lo dicen todo.

Valdés está considerado como la figura más influyente de la historia del Jazz afrocubano. Lleva más de 60 años con una carrera impecable, es poseedor de 6 Premios Grammy, y 4 Premios Grammy Latinos, entre otros muchos galardones. Ha producido la obra más destacada de su extensa carrera, LA CREACIÓN.

Un enamorado de España, así lo contó. " Tengo muy buenos amigos y estoy encantado y con una gran ilusión por este concierto. He recorrido más de medio mundo y recuerdo mi visita a Ucrania y me da mucha pena , siento un gran dolor por todo lo que está ocurriendo en ese país." De Cuba prefirió no entrar en detalles. " Nunca me ha gustado la política, aunque admito que no me gusta nada como está mi país de nacimiento".

Dedica varias horas la día a tocar su piano y a componer y cuando le pregunté por el reggaeton, su respuesta fue muy concisa. " No tiene nada que ver conmigo, eso ya es de otra generación, cuando yo era joven , me encantaba Elvis, y el Rock, y los que eran mayores que yo, no lo entendían , es lógico".

Está convencido que con la música se llega a todas partes. "Es el idioma universal, alguien dijo eso, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa teoría".