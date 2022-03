Nuevo ataque de Candela Peña a Pablo Motos por no invitarla a 'El Hormiguero'

Desde el incidente de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar el pasado domingo, muchos seguidores de Pablo Motos esperaban con ansia su opinión al respecto. El presentador es amigo personal del actor y han mostrado una gran química en cada una de sus entrevistas en El hormiguero de Antena 3. El presentador esperó al programa del lunes para hablar abiertamente de lo ocurrido en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Motos opinó que "el chiste no es para tanto pero desconocemos los detalles". "Aunque quede claro que la violencia siempre es injustificable, Will Smith ha metido la pata y el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiéramos otra parte", expresó, y continuó para tratar el tema de la libertad de expresión. "Cuando usas la libertad expresión en público tienes que saber que vas a pagar un precio. No es gratis y eso lo sabemos todos los que estamos en esta mesa", dijo señalando a los cómicos que le rodeaban.

💬 Pablo Motos: "La violencia es injustificable. Will Smith ha metido la pata" #AcostaEH pic.twitter.com/cKalfCQgtV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 28, 2022

"A lo mejor, si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público y sabes lo mucho que le afecta, pues colapsas y decides darle un bofetón", algo que, en palabras de Motos es "un arrebato" y "una cagada".

En un tema debatido hasta la saciedad en las redes sociales, Candela Peña también tuvo algo que aportar, pero no sobre la bofetada de Will Smith, sino sobre Pablo Motos. En respuesta a un periodista de eldiario.es que tuiteó un emoji vomitando para expresar su desagrado con la opinión de Motos, la actriz escribió: "En una cosa tiene razón, la libertad de expresión en su programa también te la hacen pagar. No te llaman más".

En una cosa tiene razón, la Libertad de expresión en su programa también te la hacen pagar. No te llaman más. — CandelaPeña (@candela_penya) March 28, 2022

La última vez que Peña fue invitada al programa de Antena 3 fue en 2019 y aunque parecía que sus contestaciones solo eran bromas, parece que no sentaron muy bien. "De toda la gente que ha venido en 13 años a El Hormiguero, eres la persona que más me ha faltado al respeto. Me estás mirando las preguntas", dijo el presentador a la invitada. Ella no dudó en calificar las preguntas de Motos como "un mojón", a lo que él respondió "yo tengo las preguntas que me da la gana".

En La resistencia de David Broncano (Movistar +) también habló de su ‘veto’ en El Hormiguero, aunque según ella, no ha vuelto porque desveló que su entrevista no había sido en directo. "Estaba grabado, lo dije aquí y ese hombre [Pablo Motos] cortó el grifo", aseguró en marzo de 2021. Un argumento que no terminó de convencer ya que es conocido que el programa de Motos se emite en algunas ocasiones en diferido por problemas de agenda.