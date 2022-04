Desaparece de la red el último y preocupante vídeo de Madonna

Madonna siempre ha sido una cantante abonada a la polémica, pero nunca como ahora. El último vídeo de TikTok de la artista, que después ella misma borró, ha preocupado a sus fans a lo largo de todo el mundo. Y es que Madonna presenta un aspecto muy diferente al habitual.

Las últimas operaciones estéticas de la cantante de "Like a virgin", de 63 años, ya daban a entender una deriva no del todo extraña en grandes figuras de la música. Pero el vídeo, en el que Madonna no pronuncia palabra y se limita a "besar" la pantalla", da a entender más.

Los fans no saben si ha utilizado un filtro o la imagen totalmente planchada -e hinchada- de su rostro es la real. Además, se acompaña de trenzas y labios maquillados mientras se oye su tema "Frozen" de fondo.

El efecto del vídeo es más inquietante que sensual, más preocupante que estimulante. Muchos de los últimos vídeos y fotografías de Madonna en redes sociales se han ganado la etiqueta de inapropiados en redes, por una u otra razón, y este último -que, repetimos, ella misma borró- ya ha sido eliminado.

Sin palabras.

Por si no caéis, es Madonna.