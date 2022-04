Belén Esteban, pisoteada por Jorge Javier en su sección de 'Sálvame' y sin levantar la audiencia

‘Lo de Belén’, que se estrenó el pasado 28 de marzo, es una de las novedades de Sálvame para levantar la audiencia del programa perdida en el último año. Belén Esteban ejerce de presentadora en esta nueva sección de Sálvame Naranja que sigue sin hacerle frente a la serie Tierra Amarga de Antena 3, su principal competidor. A la colaboradora no le gustan las mentiras que, según ella, publican los medios digitales, pero como los datos no mienten, recogemos los últimos números publicados por Barlovento Comunicación.

En la jornada del martes 5 de abril, Sálvame Naranja apuntó un 13.0% de cuota y 1.304.000 espectadores frente al 18% de share y 1.759.000 espectadores de media que registró la telenovela de Antena 3. Precisamente, de los datos de audiencia se habló en su sección con motivo de la visita de Antonio Hidalgo, presentador y antigua pareja televisiva de Ana Rosa Quintana. Hidalgo reconoció que no echa de menos sus años dorados en televisión, un "bombón precioso que por dentro lleva veneno en vez de licor".

"Parece todo precioso pero en el fondo, a mí no me aporta demasiado (...) Tiene una carga que te absorbe la energía. ¿Lo primero que hacéis todos los días a las 8 de la mañana qué es?", preguntó. "Ver la audiencia", respondió el antiguo director del programa David Valldeperas, ahora relegado a la colaborador. "Bienvenidos al mundo de la televisión, me levanto todos los días a ver si el numerito es bueno", dijo Hidalgo con sarcasmo. "¿Y te afectaba?", preguntó Jorge Javier Vázquez como si los datos de audiencia no fueran con él.

"Hay muchos momentos en los que no lo miras y en este momento lo estamos mirando más", dijo Jorge Javier quitándole importancia, aunque Valldeperas no pudo dejar de reconocer que mirar la audiencia es vital para los responsables de un programa. "Lo miras incluso cuando va bien".

Antonio Hidalgo también apuntó que no existe la camaradería entre compañeros que se ve en televisión: "Aquí parece que todos nos queremos y todos somos estupendos pero luego hay mucho...", dijo mientras Jorge Javier le contradecía. La presentadora Belén Esteban insistía en preguntar al invitado, pero Vázquez no paraba de interrumpirla a pesar de que ya le había recordado que estaban con ‘Lo de Belén’. "Ay, por favor, dejadme preguntar", pidió una vez más.

Antes de despedirse, mandaron un saludo a Ana Rosa Quintana. El final de la entrevista resultó algo incómodo ante la insistencia de Jorge Javier Vázquez de preguntarle a Hidalgo qué le había ocurrido en televisión para pensar tan mal. "Algo te ha pasado que se nos escapa", dijo, pero el veterano presentador lo negó y torció el gesto.