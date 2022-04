Ignacio de Borbón es el sexto concursante confirmado de Supervivientes 2022. Modelo de profesión con gran éxito en Asia y primo lejano del rey Felipe VI, se une a otros supervivientes como Kiko Matamoros, Anabel Pantoja o Nacho Palau. "Soy Nacho de Borbón y estoy muy contento de anunciar que soy concursante de Supervivientes 2022. Tengo muchísimas ganas de empezar esta experiencia, de vivir esta aventura y de dar lo mejor de mí para llegar lo lejos posible e intentar ganar el concurso. Tengo muchas ganas de conoceros a todos, un saludo muy grande y un abrazo, nos vemos pronto", dijo en un escueto vídeo presentación.

¿Cuál es su verdadera relación con la familia real española? En una entrevista con la revista ¡Hola!, el joven dijo ser descendiente "directamente de catorce reyes, entre los que se encuentran Carlos IV, Carlos V y Felipe V". "Mi tatarabuela era Enriqueta de Borbón y Parade, IV duquesa de Sevilla", declaró. La duquesa es la bisabuela de Olivia de Borbón y Alfonso de Borbón y Yordi, pareja de Eugenia Silva.

A pesar de todo, Ignacio trata de dar normalidad a su muy conocido apellido: "Nunca le he dado mucha importancia ni doy demasiadas explicaciones, pero es mi apellido y estoy orgulloso de él". A pesar de todo, nunca ha tenido relación con los miembros de la familia real. Al igual que sus orígenes borbónicos, la moda también ha estado muy presente en su familia: "Mi tía abuela Elena de Borbón -mujer del economista José Miguel Garrigues Walker-era relaciones públicas de Versace. También mi abuelo Francisco de Paula de Borbón y Barucci, conde de Artois, mi padre y mi tío han tenido empresas de publicidad de éxito".

A pesar de todo, Ignacio asegura que nadie le ha regalado nada. "Trabajé para Unicef y Fundación Aladina cogiendo socios. También como comercial, socorrista y dependiente de Scalpers. He tenido bastantes trabajos que no tienen que ver con la moda. Por eso, cuando soy modelo, no siento que estoy trabajando, porque me dedico a lo que me gusta", confesó.

Su carrera como modelo empezó en el 2018, cuando fichó por la agencia Francina Models. Sobre todo ha trabajado en China y Corea, donde ha protagonizado campañas para importantes firmas, como DKNY. De cara al futuro, Nacho tiene varios sueños por cumplir. Entre ellos está desfilar en las pasarelas más importantes del mundo o estudiar interpretación. A través de sus redes sociales podemos conocer un poco mejor a Nacho. Es habitual que cuelgue fotos de su trabajo, pero también ha presentado públicamente a su novia, la modelo rusa Anna Shiyanova.