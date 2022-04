La muerte de José Luís Fradejas, presentador de los bailes televisivos de 'Aplauso'

Se ha muerto José Luis Fradejas, que gozó de una inusitada popularidd como presentador de La juventud baila, uno de los espacios estrellas del programa musical de Televisión Española Aplauso, a juzgar por la crítica uno de los mejores espacios de ese género. Tenía setenta y un años y ha fallecido en su domicilio madrileño hace unos días a causa de un infarto de miocardio.

Fradejas era natural de la ciudad murciana de Abarán, donde nació el 30 de julio de 1950. Con diez años su familia se trasladó con él a Madrid. Y en ese interregno de su infancia y adolescencia se sintió atraído por el teatro infantil, que representó en su colegio. Con él y otros hermanos estaba uno de ellos, que a los doce años murió de "polio". Puede imaginarse que al futuro presentador le supuso un inesperado y doloroso trance.

Para satisfacer el deseo de sus padres se matriculó en una escuela de Publicidad, desde donde saltó a otra de Aparejadores. No estaba a sus anchas en tales disciplinas. Poco antes de ser llamado para cumplir el servicio militar a punto estuvo de matarse en un accidente de coche. Su padre era guardia civil en el aeropuerto de Barajas, y le aplicaba la máxima disciplina. Él, ya mayor de edad, se diversificó por discotecas y salas de fiestas en su afán de dedicarse a no sé qué. No lo tenía claro. El programa radiofónico Los 40 Principales, con las últimas novedades musicales, era el ideal para presentar algo semejante. Lo contrataron en una discoteca madrileña a espaldas de la Gran Vía, "Long-Play", frecuentada a la media y tarde por conocidos periodistas. Su misión era la de relaciones públicas. Sonreía a todas horas. Allí lo conocí. Lo recuerdo asimismo en otra "disco" en los bajos del hotel Meliá-Princesa, donde junto a José Luís Uribarri presentaba una sesión para los jóvenes, concurso de baile incluido. De allí, el mentado locutor abulense lo llevó a Aplauso, donde comenzó a animar La juventud baila , sección en la que participaban chicos y chicas emulando los movimientos electrizantes de John Travolta, entonces internacionalmente de moda desde que se estrenó su película Fiebre del sábado noche.

Recordamos a José Luis Fradejas, icono televisivo de los 80 gracias al programa musical de TVE 'Aplauso', que ha fallecido hoy a los 72 años. 📺 https://t.co/aNlG2IlBhB pic.twitter.com/pPT7lJsnwG — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 7, 2022

Uribarri, director-presentador de Aplauso, con su fino olfato artístico, percibió que La juventud baila concitaba el interés de cientos de miles de "teenagers", jovencitos con ganas de mover el esqueleto. Amplió la duración del espacio atribuido a Fradejas, quien se convirtió prácticamente en la estrella de la tarde de los sábados en Televisión Española, donde rostros conocidos del cine y la pequeña pantalla desfilaban por Aplauso, definida por sus creadores como revista musical. Eran, entre otras: Silvia Tortosa, María Salerno, Isabel Borondo, Agata Lys, Amparo Larrañaga, Adriana Ozores, María Casal… El éxito del programa llevó a Fradejas y a Uribarri, socios en el negocio, a repetirlo en vivo en provincias, donde captaban a concursantes de ambos sexos. "Aplauso" duró cinco años, desde 1978 hasta 1983. Colaboré en veintiseis programas en el espacio "En casa de...". Y pude comprobar cómo José Luís Fradejas se iba convirtiendo en un admirado presentador. Y no es que fuera especialmente guapo, con su barbita y bigote de aire franciscano. Y con algún parecido a aquel Gibb líder de los Bee-Gees, sólo que con menos pelo.Su alopecia iba creciendo. En sus últimos tiempos ya era calvo.

Hoy nos ha dejado José Luis Fradejas, con el que bailó toda la juventud de los 70 y primeros 80. Queda su trabajo, perenne, en ‘Aplauso’ 👉 https://t.co/nrEMMoH5aP Siempre en el recuerdo. #DEP pic.twitter.com/h0SrpUXhxy — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) April 7, 2022

Al margen de televisión colaboró en algunos programas radiofónicos, uno de ellos en la ya desaparecida Radio Peninsular, de contenidos musicales, junto a su protector José Luís Uribarri. Fradejas fue independizándose, ganando popularidad y dinero. Se envaneció. Era otro cuando coincidí con él por última vez. Lo encontré, alejado de sus días de gloria televisiva, algo hosco, distinto al sonriente y atento relaciones públicas de "Long-Play". Sucede cuando los mal llamados famosos del tinglado del espectáculo pierden la luz de los focos.

No obstante, Fradejas era listo. No supe ya más de él en la década de los 90 y ahora me he enterado que tuvo cometidos de cierta importancia en Antena 3 Aragón y en Telefónica Servicios Audiovisuales. En aquella época discotequera, la de finales de los 70 y los 80, era muy ligón, le conocí varias novias. Hace alrededor de treinta años se casó con Mercedes. Tuvo dos hijos. El varón, Pepe, con síndrome de Down. La mayor Mercedes lo había convertido en abuelo.