Iker Jiménez estalla en Cuatro contra el lenguaje inclusivo: "No me importa ser facha o 'fache'"

Iker Jiménez reflexionó en la última entrega de Cuarto Milenio sobre el lenguaje inclusivo promocionado desde instancias gubernamentales. Y lo hizo yendo en contra de la tendencia, opinando que es "improductivo" dado que "el lenguaje tiende a decir lo máximo en menos espacio. Aquí es al revés, para no quedar mal".

"No es una crítica, porque por cualquier cuestión ahora te llaman facha o ‘fache’, Franco o ‘Franque’, ni tampoco de política", ironizó. Es más, consideró que hay "personas que se reían del lenguaje inclusivo y ahora lo emplean, en algunos casos rozando el ridículo".

"¿Alguna mujer que vea el programa se cree que diciendo 'hola, amigos' no la incluyo? ¿Pero esto qué es? ¿Quién quiere que haya lío ahí? ¿Quién saca provecho?", dijo el presentador en el tramo final de su programa en Cuatro. "Si tengo que aprenderme todos los códigos para que nadie se sienta herido, tendría que hacer dos horas de introducción, y no hay programa", dijo Iker Jiménez.

El presentador del programa de temas esotéricos, que se aupó como una de las voces libres en época del coronavirus, señaló que "cuando la idiocia entra en la neurona humana, eso no tiene freno".

"Pues no me importa ser 'fache' si ser 'fache' es estar con el lenguaje. ¿Tengo que deformar las cosas para ser alabado? Esto es una cuestión de personalidad, no de ser 'fache', facha o ‘facho’", dijo tajante en Cuarto Milenio, en una de las críticas más notorias que se recuerdan al lenguaje inclusivo en televisión.

"¿Por qué tengo que aceptar lo aberrante, lo absurdo, lo absolutamente inventado?", dijo, apuntando que los interesados en promocionar ese lenguaje solo buscan la "división" de la sociedad.

Para finalizar, Jiménez consideró que quienes desde los medios se han apuntado a ese lenguaje ideológico ha sido por no perder publicidad. "Ya verán ustedes qué divertido va a ser el programa cuando tengamos que empezar con: 'Bienvenidos a la nave del misterio. Bienvenidas a la nave del misterio. Bienvenides a la nave del misterio'. Y todo lo haremos para que nadie se sienta excluido y las grandes firmas y los grandes empresarios sepan que nosotros no somos rancios, y que estamos con la vanguardia".