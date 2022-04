Kiko Matamoros hace llorar a Rubén Sánchez tras un encontronazo en 'Supervivientes'

Kiko Matamoros y Rubén Sánchez protagonizaron un fuerte enfrentamiento en Supervivientes. Lo que comenzó con una conversación sobre el culturismo terminó en una ardua discusión entre los concursantes del reality. El novio de Enrique del Pozo terminó llorando junto a Marta Peñate, confesándole que se sentía muy excluido del grupo. "Intenta hacerme daño con la homosexualidad (...) Tú te fabricas tú Sálvame y aquí no te va a servir", dijo Rubén. Una crítica que no ha gustado nada al colaborador. "Peores son tus valores, ensucias a la gente y a tu colectivo", le respondió de forma tajante echándole en cara que "tuviese todo pensado" para soltar su discurso delante de las cámaras-

Tras este enfrentamiento, Rubén Sánchez se acercó a Desirée asegurándole que Kiko Matamoros se había reído de ella, algo que el colaborador negó tajantemente. Después de escuchar todo lo que su compañero le había dicho a Desirée, Kiko se acercó para dar su versión cargando contra él. "Al estilo de tu novio, eres un frustrado y un fracasado", estalló, mencionando a Del Pozo.

La bronca continuó con un dardo tremendo de Rubén: "Tú te has aprovechado de Carmina y de muchos y por eso estás donde estás". Con este comentario Kiko terminó de estallar. "Te has creído que aquí habías descubierto el petróleo, pero te han nominado y te vas a ir a la calle, y te va a seguir sin conocer nadie. Eres un anónimo y no te va a conocer ni Dios, a pesar de que te siguen 3.000 tíos en Instagram. Esa es tu frustración", sentenció haciendo llorar a su compañero.

Tras ver las imágenes, Enrique del Pozo mandó un mensaje a Kiko Matamoros. "Le tengo mucho respeto a Kiko, le conozco desde que íbamos al colegio. Una persona que sale del armario que es el primer culturista homosexual, que lo reconoce con la homofobia que hay en el deporte, con lo poco que se le ha dejado decir…", comenzó enfadado defendiendo a su pareja.

"Que un deportista en este país como es él, por amor o por sus valores, diga que es homosexual y salga del armario, es muy importante como para que venga Kiko Matamoros, que es muy inteligente, a decir que es un frustrado y que yo soy un frustrado", se quejó Enrique.

Finalmente, Rubén Sánchez se convirtió en el primer exiliado de la edición entre los aplausos y vítores de Kiko, que no dudó en disimular su alegría. "Se va un desconocido al que no se ha valorado. Desde que entró se le ha atacado y me duele por él porque es el sueño de su vida. No se lo merece", defendió Enrique del Pozo tras la eliminación de su pareja.